Στη Θεσσαλονίκη και την Πιερία τελούνται σήμερα και αύριο οι πρώτες κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, την περασμένη Τρίτη 27 Ιανουαρίου, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους, τον σύλλογο και την ευρύτερη φίλαθλη κοινότητα.

Σήμερα, Παρασκευή 30/1, θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 13:00 και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα

Το βράδυ της Πέμπτης οπαδοί του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο – με συνθήματα και καπνογόνα – στο γήπεδο της Τούμπας τους επτά νέους ανθρώπους που χάθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία ενώ νωρίτερα είχαν συνοδεύσει με μηχανάκια τις σορούς των θυμάτων.

Με το που έφτασε η πομπή στο γήπεδο συγκινημένο το πλήθος φώναξε, μεταξύ άλλων, «αθάνατοι» και «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Βίντεο από την πομπή με τις σορούς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ προς την Τούμπα:

Οι σοροί των επτά νέων έφτασαν στη Θεσσαλονίκη με C-130 που απογειώθηκε από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης.

Δείτε βίντεο από την άφιξη του αεροσκάφους στο «Μακεδονία»:

Λίγο πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους, τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε καθένα από τα επτά φέρετρα.

Δείτε βίντεο:

Σε σταθερή κατάσταση στο «Παπαγεωργίου» οι δύο τραυματίες

Την ίδια ώρα, σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης δύο από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου.

Οι τραυματίες ηλικίας 20 και 28 ετών υποβάλλονται σε εξετάσεις. Τραύμα στο κεφάλι φέρει ο 20χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος Μάριος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των οπαδών της αγαπημένης του ομάδας. Οι γιατροί ωστόσο δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη Χειρουργική κλινική.

Οι δύο νέοι ταξίδεψαν το πρωί από τη Ρουμανία με το ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Αντίθετα στη Ρουμανία παρέμεινε ο τρίτος τραυματίας οπαδός του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος μετά τον εντοπισμό του οιδήματος στον αυχένα το βράδυ της Τετάρτης, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και δεν μπορεί ακόμα να ταξιδέψει με αεροπλάνο.

Δείτε στο βίντεο τη μεταφορά των τραυματιών:

Πρώτος από το νοσοκομείο Τιμισοάρα βγήκε ο 20χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης όπου και τον παρέλαβε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει πίσω στην Ελλάδα.

Στο νοσοκομείο είχε σπεύσει και ο πατέρας του παιδιού ο οποίος εμφανώς συγκινημένος είπε: «έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Λίγο μετά πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Ρουμανίας και ο 28χρονος Μάριος, ο οποίος έφθασε κι αυτός στο αεροδρόμιο με ασθενοφόρο και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

