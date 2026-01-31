Η τοιχογραφία της «Μαρίας Κάλλας» στην οδό Αριστομένους της Καλαμάτας αναδείχτηκε ως η καλύτερη στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities.

«Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου. Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού. Ευχαριστώ το Street Art Cities για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ένα μεγάλο, ζεστό ευχαριστώ σε όλους όσους ψήφισαν, μοιράστηκαν, μίλησαν για το έργο μου. Αυτή η διάκριση είναι συλλογική», αναφέρει ο εικαστικός Κλεομένης Κωστόπουλος από την Πάτρα που βρίσκεται πίσω από την τοιχογραφία.

«Συνεχίζω με την ίδια τόλμη, πίστη και όραμα για έναν δημόσιο χώρο που θα μας αφορά όλους. Για έναν σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό που θα αξίζει να αγαπάμε και να μοιραζόμαστε. Ψηλά το κεφάλι!», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Το Street Art Cities καταγράφει και αναδεικνύει την τέχνη του δρόμου, ενώ τοποθετεί και τις δημιουργίες στον χάρτη, ώστε όσοι το επιθυμούν να τις βρίσκουν ευκολότερα. Πρόκειται για ένα διεθνές μέσο που σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύει περισσότερες από 83.000 τοιχογραφίες σε 1.918 πόλεις.

Η «Μαρία Κάλλας» στην Καλαμάτα

H τοιχογραφία κοσμεί ένα πολυώροφο κτίριο στην καρδιά της Καλαμάτας και προέκυψε μετά από πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας στον Κλεομένη Κωστόπουλο. Παρουσιάζει μια γυναικεία μορφή εμπνευσμένη από τη Μαρία Κάλλας, περιτριγυρισμένη από στοιχεία της φύσης που συμβολίζουν την αρμονία, την αναγέννηση και τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με τον τόπο της Μεσσηνίας. Το έργο έχει ήδη καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για την Καλαμάτα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Ο ίδιος ο δημιουργός, είχε περιγράψει την τοιχογραφία του ως «ένα έργο που αγκάλιασε την πρόσοψη ενός ολόκληρου κτιρίου με στόχο να φέρει λίγη ποίηση, χρώμα και φαντασία στην καρδιά της πόλης. Η φιγούρα της Μαρίας Κάλλας, ανάμεσα σε κλαδιά, πουλιά και φρούτα, συμβολίζει τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων και φύσης, μια σχέση που στη Μεσσηνία, και ειδικά στην Καλαμάτα, είναι πάντα ζωντανή και παρούσα».

