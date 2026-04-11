Σε κλίμα κατάνυξης και έντονης παράδοσης κινούνται οι εορτασμοί της Πρώτης Ανάστασης στην Ελλάδα, με χαρακτηριστικά έθιμα να αναβιώνουν σε διάφορες περιοχές, μεταφέροντας το μήνυμα της μετάβασης από το πένθος στη χαρά στους πιστούς, λίγες ώρες πριν τη μεγάλη νύχτα της Ανάστασης.

Οι κρότοι της πρώτης Ανάστασης ακούστηκαν ήδη στην Παναγία Φανερωμένη ή Ιερό Ναό των Ξένων, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Η λειτουργία με το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα, ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο, λόγο μετά τις 6 το πρωί με πολυέλαιους και στασίδια να σείονται, ενώ ακολουθεί στις 11:00 το σπάσιμο των μπότηδων.



«Γκλόρια» στη Ζάκυνθο με χτυπώντας μέταλλα

Με εκκωφαντικό θόρυβο η πρώτη Ανάσταση «Γκλόρια» και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, όπου γίνεται η Αναπαράσταση του σεισμού της Καινής Διαθήκης.

Νεαροί χτυπάνε μεταλλικά αντικείμενα, παλιά ντεπόζιτα, βαρέλια, τενεκέδες, διατηρώντας το έθιμο, το οποίο έχουν προσαρμόσει στα δικά τους δεδομένα, καθώς παλαιότερα, κτυπούσαν τα στασίδια της εκκλησίας και τα πήλινα αντικείμενα για να αναπαραστήσουν τον σεισμό και την Ανάσταση του Κυρίου.

H ξεχωριστή πρώτη Ανάσταση και στη Χίο

Το κλίμα κατάνυξης πλημμύρισε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Χίου, όπου έγινε η πρώτη Ανάσταση από τον «ιπτάμενο παπά» που κάθε χρόνο πετά τα βάγια με τον χαρακτηριστικό αέρινο τρόπο του και γίνεται viral.

«Σείστηκε» η Μητρόπολη Νάξου στην Πρώτη Ανάσταση

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονο συμβολισμό τελέστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η Πρώτη Ανάσταση στη Νάξο, σηματοδοτώντας το προανάκρουσμα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας.

Στην Ιερά Μητρόπολη Νάξου, η ατμόσφαιρα ήταν μοναδική. Με το άκουσμα του «Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην, ότι ου κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι», ο ναός σείστηκε κυριολεκτικά, καθώς οι πιστοί χτυπούσαν και κουνoύσαν με δύναμη τα στασίδια, δημιουργώντας έναν δυνατό, ρυθμικό ήχο που αποτυπώνει τον συμβολισμό της στιγμής.

Την ίδια ώρα, οι πολυέλαιοι της εκκλησίας κινούνταν στον ίδιο ρυθμό, αναπαριστώντας τον σεισμό που, σύμφωνα με την παράδοση, συνόδευσε την Ανάσταση του Χριστού.

Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου το Άγιο Φως στην Ελλάδα

Η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, υπό αυστηρούς περιορισμούς και το Άγιο Φως αναμένεται το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, απ` όπου θα μεταφερθεί σε όλη την επικράτεια. Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποιήθηκε χθες η περιφορά των επιταφίων ανά την Ελλάδα.

Eιδική αποστολή θα αναχωρήσει με αεροσκάφος από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Ο Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ασφαλώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς έχουμε κάνει ό, τι είναι απαραίτητο για να γίνει κανονικά η μεταφορά, όπως και πέρσι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ενημερώσαμε τις ισραηλινές αρχές ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το αεροπλάνο από την αεροπορική βάση στην Ελευσίνα».

