Ένα απολαυστικό περιστατικό από πρόσφατη εμφάνιση του Θοδωρή Φέρρη κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους θαυμαστές του.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματός του, ο τραγουδιστής πήρε στα χέρια του μια χάρτινη σακούλα–δώρο που του πρόσφερε θαμώνας του νυχτερινού κέντρου. Ανοίγοντάς τη, ο Φέρρης δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή του και αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό το περιεχόμενο.

«Παιδιά, κοιτάξτε τι μου έφερε αυτός!», φώναξε γελώντας, βγάζοντας από τη σακούλα ένα μπουκάλι γνωστού υγρού πιάτων που φέρει το όνομά του. Ο θαμώνας είχε μάλιστα κολλήσει πάνω στην ετικέτα μια φωτογραφία του Θοδωρή Φέρρη, κάνοντας το «δώρο» ακόμη πιο ευρηματικό.

«Δεν πάμε καλά! Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος!», πρόσθεσε ο τραγουδιστής, συνεχίζοντας να γελά δυνατά.

Το αστείο σκηνικό καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενους και έγινε viral στα social media, με τους χρήστες να αποθεώνουν τον Θοδωρή Φέρρη για το χιούμορ και την ακομπλεξάριστη στάση του.

iefimerida.gr