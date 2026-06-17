Τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Γωγώ Μαστροκώστα, η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έμμεση αναφορά στη μητέρα της.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, η Βικτώρια Δέλλα αναδημοσίευσε μέσω Instagram story απόσπασμα από το βιντεοκλίπ της Κέλλυς Κελεκίδου για το τραγούδι «Καλέ μου άγγελε», το οποίο αποτελεί αφιέρωση στη Γωγώ Μαστροκώστα.

Δείτε την ανάρτησή της

Ακούστε το «Καλέ μου Άγγελε»

Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο έφυγε από τη ζωή από καρκίνο, στις 25 Μαϊου σε ηλικία 56 ετών. Η κόρη που απέκτησε με το Τραϊανό Δέλλα έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση στα social media.

Δημοσιεύοντας μία κοινή τους φωτογραφία, η Βικτώρια Δέλλα είχε γράψει για την απώλεια της μητέρας της: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ.

Στις 28 Μαΐου, μία ημέρα μετά την κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, η Κέλλυ Κελεκίδου, η οποία ήταν στενή φίλη της πρώην γυμνάστριας, ανάρτησε ένα βίντεο στο TikTok με φωτογραφίες από κοινές τους στιγμές, ενώ ακουγόταν η τραγουδίστρια να ερμηνεύει τους στίχους του Γιώργου Μουκίδη: «Καλέ μου Άγγελε που πας; Μην φεύγεις μακριά. Δεν φταίω εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά που γίνεσαι, που σκέφτεσαι, που νιώθεις και αγαπάς. Καλέ μου άγγελε, τώρα πού πας».

protothema.gr