Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα Τρίτη (14/10) ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής της νέο-σόουλ Ντ’ Άντζελο, μετά από μακρά μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε με δήλωσή της στο περιοδικό Variety η οικογένειά του.

Ο τραγουδιστής, το κανονικό όνομα του οποίο ήταν Μάικλ Γιουτζίν Άρτσερ πέθανε το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, καθώς έπασχε από καρκίνο του παγκρέατος.

«Έσβησε το φως από το λαμπερό αστέρι της οικογένειάς μας. Μετά από μια μακρά και θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο και συντετριμμένοι ανακοινώνουμε ότι ο Μάικλ Ντ’ Άντζελο Άρτσερ, έφυγε από τη ζωή σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025» ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

«Μόνο αγαπημένες αναμνήσεις αφήνει στην οικογένειά του, αλλά είμαστε αιώνια ευγνώμονες για την κληρονομιά της εξαιρετικά συγκινητικής μουσικής που αφήνει πίσω του. Σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» ανέφερε η οικογένειά του μεταξύ άλλων.

Η σπουδαία καριέρα και το Grammy

Ανάμεσα στις πιο γνωστές δημιουργίες του είναι το «Brown Sugar» και το «U Will Know».

H πρώτη του σημαντική επιτυχία ήρθε με τη μορφή του επιτυχημένου σίνγκλ «U Will Know».

cnn.gr