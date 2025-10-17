Δύσκολες ώρες για την Μπριτζίτ Μπαρντό, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο εδώ και τρεις εβδομάδες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Nice Matin, η 91χρονη ηθοποιός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το καταφύγιό της στο Σαιν-Τροπέ για να νοσηλευτεί στο Τουλόν.

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο, η σταρ του γαλλικού κινηματογράφου νοσηλεύεται στην ιδιωτική κλινική Saint-Jean, ενώ η είδηση έγινε γνωστή χθες, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται, η Μπαρντό υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας, ενώ η κατάστασή της παραμένει ανησυχητική. Ωστόσο, αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της μέσα στις επόμενες ημέρες.

protothema.gr