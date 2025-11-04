Η Ντάιαν Λαντ, βραβευμένη Αμερικανίδα ηθοποιός με τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσε η κόρη της, Λόρα Ντερν. Η Λαντ υπήρξε μια από τις πιο σεβαστές μορφές του κλασικού αμερικανικού κινηματογράφου, γνωστή για τις ερμηνείες της στις ταινίες «Η Αλίκη δεν ζει πια εδώ», «Άγρια καρδιά» και «Ροζ τριαντάφυλλο».

«Η καταπληκτική ηρωίδα μου και το βαθύ δώρο της μητέρας μου, η Ντάιαν Λαντ, πέρασε με εμένα δίπλα της το πρωί», δήλωσε η Ντερν. Δεν αναφέρθηκε στην αιτία του θανάτου της Λαντ, ωστόσο εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την παρουσία της στη ζωή της. «Ήταν η καλύτερη κόρη, μητέρα, γιαγιά, ηθοποιός, καλλιτέχνης και ευαίσθητη ψυχή που μόνο τα όνειρα θα μπορούσαν να είχαν δημιουργήσει», πρόσθεσε η Ντερν.

Η Ντάιαν Λαντ (αριστερά) και η Λόρα Ντερν φτάνουν στην τελετή των Όσκαρ την Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020, στο Θέατρο Ντόλμπι στο Λος Άντζελες.

Η καριέρα της Λαντ, η οποία εκτεινόταν σε δεκαετίες, ξεκίνησε το 1974 με τον ρόλο της σερβιτόρας στην ταινία Alice Doesn’t Live Here Anymore του Μάρτιν Σκορσέζε, που της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ακολούθησαν δεκάδες ρόλοι σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ το 2022 συμμετείχε στην ταινία Gigi & Nate, ερμηνεύοντας τον ρόλο της γιαγιάς.

Η Ντάιαν Λαντ ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Μπρους Ντερν από το 1960 έως το 1969 και απέκτησαν δύο παιδιά. Η οικογενειακή τραγωδία της Λαντ ήρθε το 1962 με τον θάνατο της 18 μηνών κόρης τους, Ντάιαν Ελίζαμπεθ, σε ατύχημα.

Η σχέση της Λαντ με την κόρη της Λόρα ήταν ιδιαίτερα στενή. Οι δύο τους συνεργάστηκαν πολλές φορές στην οθόνη, με πιο γνωστή τη συμμετοχή τους στην ταινία Rambling Rose του 1991. Ήταν το πρώτο μητέρα-κόρη ζευγάρι που προτάθηκε για Όσκαρ για την ίδια ταινία.

Το 2023, η Λαντ και η Ντερν κυκλοφόρησαν το βιβλίο Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love, όπου μοιράστηκαν προσωπικές τους στιγμές και σκέψεις για τη ζωή, τον θάνατο και την αγάπη.

Η Ντερν είχε αναφέρει ότι η μητέρα της αρχικά την αποθάρρυνε από το να ακολουθήσει την καριέρα της ηθοποιού. «Δεν ήθελα να γίνει ηθοποιός, της είπα να γίνει γιατρός ή δικηγόρος», είχε πει η Λαντ, επισημαίνοντας τη δυσκολία του επαγγελματικού δρόμου στην υποκριτική.

Το κινηματογραφικό βιογραφικό της Λαντ περιλάμβανε επίσης τις ταινίες All Night Long (1981), Something Wicked This Way Comes (1983), Black Widow (1987), National Lampoon’s Christmas Vacation (1989), A Kiss Before Dying (1991), The Cemetery Club (1993), Ghosts of Mississippi (1996), Primary Colors (1998), 28 Days (2000), Charlie’s War (2003) και Joy (2015).

