Ανησυχία έχει προκαλέσει στους θαυμαστές η πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του Mόργκαν Φρίμαν, καθώς πολλοί σχολίασαν την καταπονημένη και «σε σύγχυση» του εικόνα στην εκπομπή The Jennifer Hudson Show.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έχει κλείσει τα 88 του χρόνια και είναι γνωστός για τις εμβληματικές ερμηνείες του σε ταινίες όπως The Shawshank Redemption και Seven, εμφανίστηκε σε βίντεο να περπατά αργά μέσα από το γνωστό «τούνελ» του προγράμματος, απόσπασμα που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Καθώς το συνεργείο τον υποδεχόταν με χειροκροτήματα, ο Φρίμαν προχωρούσε με προσοχή, ενώ σε ορισμένες στιγμές χαμογέλασε στο κοινό. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί θεατές σχολίασαν πως έδειχνε «σε υπερδιέγερση» ή «σαστισμένος», ενώ σε ορισμένα σημεία, μέλη της παραγωγής φαίνονταν να τον στηρίζουν καθώς περπατούσε. Φτάνοντας στο τέλος του διαδρόμου, ο ηθοποιός στηρίχθηκε στον τοίχο για λίγα δευτερόλεπτα.

Morgan Freeman arriving to The Jennifer Hudson Show set. pic.twitter.com/d9EHtOK4Bz — Pop Crave (@PopCrave) November 2, 2025

Αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Η εμφάνιση αυτή προκάλεσε συγκίνηση και ανησυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) εξέφρασαν τη λύπη τους για την εικόνα του διάσημου σταρ.

«Τώρα φαίνεται πραγματικά μεγάλος σε ηλικία… με στεναχωρεί», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Φαίνεται μπερδεμένος, σαν να μην ήξερε τι έπρεπε να κάνει».

Άλλοι τόνισαν με μια δόση νοσταλγίας πως «ο Freeman ήταν πάντα “μεγάλος” όσο τον ξέρουμε, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που φαίνεται πραγματικά ηλικιωμένος».

Κάποιοι ωστόσο κράτησαν πιο αισιόδοξη στάση, σημειώνοντας: «Είναι 88! Είμαι απλώς χαρούμενος που περπατά χωρίς βοήθεια!».

Το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί

Οι θεατές εντόπισαν το μαύρο γάντι στο αριστερό χέρι του Φρίμαν, που το φοράει πάνω από δέκα χρόνια. Ο ίδιος έχει αποκαλύψει ότι πάσχει από ινομυαλγία, μια χρόνια πάθηση που προκλήθηκε ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα το 2008.

Σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι το ατύχημα άφησε το χέρι του μερικώς παράλυτο, προκαλώντας χρόνιο πόνο «από πάνω έως κάτω στο μπράτσο». Για να διατηρεί τη ροή του αίματος, φορά ένα ειδικό γάντι συμπίεσης.

