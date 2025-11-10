Viral έγινε η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ μετά από ένα αστείο ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια μαθήματος χορού. Η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, το οποίο σχολιάστηκε ευρέως και συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Στο βίντεο, η Ισπανίδα influencer φαίνεται να εκτελεί μια χορευτική κίνηση που απαιτούσε να λυγίσει τα πόδια της, προτού χάσει την ισορροπία της και πέσει στο πάτωμα. Παρά το μικρό ατύχημα, η Ροντρίγκεζ αντέδρασε με χιούμορ, γεγονός που εντυπωσίασε τους χρήστες της πλατφόρμας και συνέβαλε στη ραγδαία διάδοση του βίντεο.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, εκτός από σύντροφος του πασίγνωστου ποδοσφαιριστή, Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μοντέλο, Instagrammer και επιχειρηματίας, καταφέρνοντας να συνδυάζει την επαγγελματική της ζωή με τη μητρότητα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ είναι σε σχέση από το 2016 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν εκείνη εργαζόταν στη Μαδρίτη.

Λίγο αφότου άρχισαν να βγαίνουν, η Ροντρίγκεζ και ο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, της Αλάνα. Όταν ανακοίνωσαν ότι η δεύτερη κόρη τους, είχε γεννηθεί τον Απρίλιο του 2022, μοιράστηκαν επίσης ότι ο δίδυμος αδελφός της είχε πεθάνει.

