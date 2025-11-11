Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Αμερικανίδα ηθοποιός Sally Kirkland, γνωστή για τις ερμηνείες της σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές των δεκαετιών του ’80 και ’90.

Η Kirkland είχε τιμηθεί με Χρυσή Σφαίρα και ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Anna (1987), η οποία θεωρείται ο ρόλος που την καθιέρωσε διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε σε περισσότερες από 200 ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι Cold Feet, JFK και Bruce Almighty, ενώ υπήρξε ενεργό μέλος της κινηματογραφικής κοινότητας του Χόλιγουντ για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Ο θάνατος της αγαπημένης Αμερικανίδας ηθοποιού έρχεται μια μέρα μετά την ανακοίνωση ότι είχε εισέλθει σε κέντρο φροντίδας στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τη σελίδα της στο GoFundMe, τα τελευταία χρόνια έπασχε από άνοια.

Ο εκπρόσωπός της, Μάικλ Γκριν, δήλωσε στο TMZ ότι πέθανε το πρωί της Τρίτης (11/11).

Γεννημένη στις 31 Οκτωβρίου 1941 στη Νέα Υόρκη, η Kirkland ξεκίνησε ως μοντέλο της Vogue πριν σπουδάσει στο Actors Studio με τον φημισμένο δάσκαλο υποκριτικής και ηθοποιό Lee Strasberg και τη γερμανοαμερικανίδα θεατρική καλλιτέχνιδα Uta Hagen.

Έγινε μέλος του «The Factory» του Andy Warhol και συμμετείχε στο avant-garde κίνημα της Νέας Υόρκης, κερδίζοντας αναγνώριση ως μία από τις «13 πιο όμορφες γυναίκες» του Warhol το 1964. Έγινε επίσης η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε εντελώς γυμνή στη σκηνή σε μια παράσταση εκτός Μπρόντγουεϊ με τίτλο «Sweet Eros» το 1968.

Η Kirkland έγινε γνωστή στη μεγάλη οθόνη τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, παίζοντας κυρίως δεύτερους ρόλους σε ταινίες όπως «The Way We Were», «The Sting» και «A Star Is Born», καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Hawaii Five-O», «Three’s Company», «Kojak, Starsky & Hutch» και «Charlie’s Angels».

