Η Γκουίνεθ Πάλτροου αποκάλυψε ότι πιστεύει πως πάσχει από διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ADD), ενώ βιώνει για πρώτη φορά στη ζωή της έντονο άγχος και επίμονες σκέψεις που επηρεάζουν την ψυχική της ισορροπία.

Η 53χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την ψυχική της κατάσταση στο νέο επεισόδιο του podcast του «Goop», της εταιρείας ευεξίας που ίδρυσε, λέγοντας ότι νιώθει πως το νευρικό της σύστημα είναι «απορρυθμισμένο». Όπως ανέφερε, ύστερα από δεκαετίες αφοσίωσης στη σωματική και ψυχική υγεία, βρίσκεται πλέον στη φάση όπου πρέπει να «ξαναμάθει» πώς να ρυθμίζει το σώμα και το μυαλό της.

«Θα ήθελα να είμαι πιο συνειδητοποιημένη για το πώς ξοδεύω τον χρόνο μου» είπε. «Νομίζω ότι έχω λίγη διάσπαση προσοχής και μπορώ εύκολα να παρασυρθώ προς πολλές κατευθύνσεις. Θα ήθελα να το σταματήσω αυτό και να νιώθω πιο γειωμένη μέσα στη μέρα».

Η Πάλτροου παραδέχτηκε ότι η ζωή υπό συνεχή δημόσια έκθεση έχει επηρεάσει σημαντικά την ψυχική της ισορροπία. «Έχω ζήσει μια πολύ έντονη ζωή υπό το βλέμμα του κόσμου για πάρα πολλά χρόνια. Κάθε φορά που είσαι στο έλεος των απόψεων των άλλων, αυτό επηρεάζει βαθιά το νευρικό σου σύστημα» δήλωσε.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της

Η ηθοποιός τόνισε, πως το άγχος που βιώνει σχετίζεται και με ορμονικές αλλαγές, λέγοντας ότι πρόκειται για «έντονη παρουσίαοιστρογόνων» που την κάνουν πιο ανήσυχη και προκαλούν αϋπνία. «Ξαπλώνω εξαντλημένη και ξαφνικά η καρδιά μου αρχίζει να χτυπάει δυνατά. Έπειτα εμφανίζονται σκέψεις που δεν μπορώ να σταματήσω. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ» ανέφερε.

Η Πάλτροου τόνισε, ότι συμβουλεύεται δύο θεραπευτές, ενώ αντλεί στήριξη από τους φίλους και την οικογένειά της. «Όταν είμαι με όλους, τα παιδιά μου, τα θετά μου παιδιά και τον σύζυγό μου, νιώθω το σώμα μου να ηρεμεί», είπε χαρακτηριστικά.

