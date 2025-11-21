Η Μεξικανή Φάτιμα Μπος αναδείχθηκε νέα Miss Universe στον 74ο διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ταραχώδεις σεζόν στην ιστορία του θεσμού.

Η ανάδειξή της στην κορυφή του διαγωνισμού ομορφιάς έρχεται μετά από περίοδο εντάσεων και δημοσιότητας γύρω από τον θεσμό, καθώς η ίδια είχε στο παρελθόν συγκρουστεί με τον πρόεδρο του Miss Universe, γεγονός που είχε προκαλέσει σχόλια και συζητήσεις στα διεθνή μέσα.

Παρά τις προηγούμενες αντιπαραθέσεις, η Φάτιμα Μπος κατάφερε να ξεχωρίσει, κερδίζοντας τον τίτλο και κλείνοντας μια σεζόν που χαρακτηρίστηκε από παρασκήνιο, αλλαγές και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό.

Ο διαγωνισμός, που ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους παγκοσμίως, βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο λόγω σοβαρών καταγγελιών και εσωτερικών αναταράξεων που ανέδειξαν, σύμφωνα με το BBC, τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των Ταϊλανδών και Μεξικανών ιδιοκτητών.

Η 25χρονη Μπoς είχε ήδη βρεθεί στο προσκήνιο στις αρχές Νοεμβρίου, όταν αποχώρησε από εκδήλωση του διαγωνισμού. Η απόφασή της ήρθε μετά από περιστατικό όπου ο πρόεδρος του θεσμού και μεγιστάνας των ΜΜΕ Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ την επέκρινε δημόσια μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες γιατί δεν έκανε αρκετά post στα social media.

The moment things got heated between Papa Nawat and Miss Universe Mexico prompting Queen Victoria Kjær Theilvig and the other girls leaving the venue.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse #MGIxMU pic.twitter.com/Wmn8bvNEMM November 4, 2025

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από το περιστατικό, ο Ιτσαραγκρισίλ ζήτησε επίσημα συγγνώμη για τη συμπεριφορά του με δάκρυα στα μάτια.

Λίγες ημέρες αργότερα, δύο μέλη της κριτικής επιτροπής υπέβαλαν την παραίτησή τους, με έναν εξ αυτών να καταγγέλλει ότι η διαδικασία ήταν «στημένη».

Στη φετινή διοργάνωση, η εκπρόσωπος της Ταϊλάνδης, Πραβινάρ Σινγκ, κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσαν οι αποστολές από τη Βενεζουέλα, τις Φιλιππίνες και την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η Ταϊλάνδη φιλοξένησε τον διαγωνισμό για τέταρτη φορά και η φετινή της εκπρόσωπος θεωρείτο φαβορί σε πολλούς διαδικτυακούς κύκλους.

