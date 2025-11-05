Επεισόδιο προκλήθηκε μετά την δημόσια επίπληξη του προέδρου της διοργάνωσης για τα καλλιστεία Miss Universe κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η Miss Universe 2024 Victoria Theilvig αποχώρησε από την τελετή παρουσίασης των υποψηφίων στο ξενοδοχείο του διαγωνισμού Miss Universe στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όταν ο Nawat Itsaragrisil, Αντιπρόεδρος για την Ασία και την Ωκεανία, επέπληξε τη Μις Μεξικό Melissa Flores Bosch επειδή απουσίαζε από φωτογράφιση χορηγών μπροστά σε άλλες διαγωνιζόμενες και ενώ η εκδήλωση μεταδίδονταν live.

Ο Nawat της ζήτησε να σηκωθεί και να «δώσει εξηγήσεις» και όταν η διαγωνιζόμενη απάντησε ότι δεν ήθελε να την επιπλήττουν δημόσια ενώπιον των συναδέλφων της εκείνος τη διέκοψε και φέρεται να την αποκάλεσε «χαζή». Στη συνέχεια, έδωσε εντολή στο προσωπικό ασφαλείας να τη συνοδεύσει έξω αφού επέμεινε πως έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη φωνή της.

Όταν η Bosch έφυγε, οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες σηκώθηκαν όρθιες και άρχισαν να αποχωρούν και αυτές πατά το γεγονός ότι Nawat φώναζε «σταματήστε, σταματήστε».

The moment things got heated between Papa Nawat and Miss Universe Mexico prompting Queen Victoria Kjær Theilvig and the other girls leaving the venue.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse #MGIxMU pic.twitter.com/Wmn8bvNEMM — Yashael 👑❣️📸 (@Dainsleif_10) November 4, 2025

Ανάμεσα σε αυτές που αποχώρησαν ήταν και η Victoria Theilvig. «Πρόκειται για τα δικαιώματα των γυναικών», είπε στους δημοσιογράφους. «Λυπάμαι πολύ, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Τους σεβόμαστε όλους, αλλά δεν είναι αυτός τρόπος να χειριζόμαστε τα πράγματα. Το να προσβάλλεις ένα άλλο κορίτσι – είναι πέρα ​​από κάθε όριο ασέβειας και κάτι που εγώ δεν θα έκανα ποτέ. Γι’ αυτό παίρνω το παλτό μου και φεύγω».

Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig and some of the girls walked out minutes before the orientation started.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse pic.twitter.com/PahDM5QSrI — Yashael 👑❣️📸 (@Dainsleif_10) November 4, 2025

Βίντεο από το επεισόδιο και τις δηλώσεις της Δανής κατόχου του τίτλου έγινε viral. Πολλοί ήταν εκείνοι που επαίνεσαν την Theilvig. Influencers έκαναν λόγο για την «την πιο ενδυναμωτική πράξη στην ιστορία του διαγωνισμού Miss Universe». Άλλοι, ωστόσο, την κατηγόρησαν ότι παραβίασε το πρωτόκολλο και διέκοψε μια επίσημη εκδήλωση.

Μετά το περιστατικό, η Theilvig ανέβασε μια φωτογραφία της με Bosch στη σκηνή του διαγωνισμού Miss Universe. «Πάντα περήφανη για την @fatimaboschfdz μου», έγραψε. «Το να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είναι μια από τις πιο σημαντικές πράξεις αυτοσεβασμού και δύναμης που μπορείς να δείξεις. Σημαίνει να γνωρίζεις την αξία σου, να θέτεις όρια και να μην επιτρέπεις σε κανέναν ή σε τίποτα να υπονομεύσει τη φωνή σου ή την αξία σου. Έχει να κάνει με την αναγνώριση ότι έχεις το δικαίωμα να ακουστείς, να εκφράσεις τις απόψεις σου και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, ανεξάρτητα από τυχόν εμπόδια που μπορεί να βρεθούν στο δρόμο σου. Φτάνει πια, και οι φωνές μας θα ακουστούν δυνατά και καθαρά!».

Ο οργανισμός Miss Universe εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας: «Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες θα συνεχιστούν κανονικά επαναβεβαιώνοντας τον κοινό μας στόχο να διοργανώσουμε έναν εξαιρετικό εορτασμό που αντικατοπτρίζει τις αξίες της ποικιλομορφίας, της ενδυνάμωσης και της ένταξης που ορίζουν την κληρονομιά του διαγωνισμού Miss Universe».

Σημειώνεται ότι τα Miss Universe, που πλέον ανήκουν στον όμιλο JKN Global Group με έδρα την Ταϊλάνδη, έχουν δεχθεί κριτική για τη διαφάνεια και τη μεταχείριση των διαγωνιζόμενων.

