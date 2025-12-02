Η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα κρίθηκε ένοχη από το Β’ Αυτόφωρο Δικαστήριο της Αθήνας για τρία αδικήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια. Το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή της για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τον άνθρωπο, για κυκλοφορία οχήματος με αφαιρεμένες πινακίδες και για οδήγηση από πρόσωπο στο οποίο είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Στην κατηγορούμενη επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο αναγνώρισε στη Ματσούκα το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ύστερα από αίτημα που κατέθεσε ο συνήγορός της, Αλέξης Στεφανάκης.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν απούσα σήμερα από το ακροατήριο και ως έχει το δικαίωμα από το νόμο εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της.

Το δικαστήριο με την απόφασή του υιοθέτησε την πρόταση που έκανε νωρίτερα στο ακροατήριο ο εισαγγελέας της έδρας ζητώντας την ενοχή της ηθοποιού για όλα τα αδικήματα που της απαγγέλθηκαν και αναφέροντας πως η κατηγορούμενη οδηγούσε υπό την επήρεια «ήπιας μέθης».

Ακόμη ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του σημείωσε πως η ηθοποιός εκτός της «ήπιας μέθης» είχε υπερβεί και το όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα.

«Όλες οι παραβάσεις της κ. Ματσούκα είναι διοικητικές παραβάσεις που έχουν πληρωθεί. Της έχουν αφαιρεθεί πινακίδες και δίπλωμα. Δεν έχει βρεθεί να κάνει κόντρες ούτε έχει καταγραφεί να θέτει κάποιον σε κίνδυνο», είπε στη σχετική τοποθέτησή του στο δικαστήριο ο συνήγορος της ηθοποιού. «Να μην της αποδοθεί το αδίκημα της οδήγησης χωρίς άδεια, καθώς αυτή (η άδεια) βρίσκονταν στην τροχαία», είπε ακόμη ο συνήγορος της κατηγορούμενης διευκρινίζοντας πως η εντολέας του είχε ήδη πληρώσει το σχετικό πρόστιμο και ετοιμάζονταν να πάρει το δίπλωμα της πίσω.

