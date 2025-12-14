Καλυμμένη με αίματα, εντόπισαν οι αστυνομικοί, τη σορό του Πίτερ Γκριν, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 60 ετών, ενώ δίπλα του βρέθηκε και με ένα μυστηριώδες σημείωμα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον ηθοποιό που ήταν γνωστός κυρίως για τη συμμετοχή στις ταινίες Pulp Fiction και The Mask στο διαμέρισμά του το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, ξαπλωμένο μπρούμυτα. «Ο Πίτερ ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, μπρούμυτα, με τραυματισμό στο πρόσωπο, αίμα παντού…», περιέγραψε ένας γείτονας στη New York Daily News.

Όπως ανέφερε το ίδιο μέσο, στον χώρο βρέθηκε ένα παράξενο χειρόγραφο σημείωμα δίπλα στη σορό του ηθοποιού. «Είμαι ακόμα Westie», έγραφε, αναφερόμενο στην ιρλανδοαμερικανική συμμορία της δεκαετίας του 1970 που δρούσε στην περιοχή Χελς Κίτσεν της Νέας Υόρκης.

Actor Peter Greene was lying ‘face down’ on the floor with ‘blood everywhere’ when police found him dead: report https://t.co/Ac1zQPAjYQ pic.twitter.com/s2hna4tTYA — Page Six (@PageSix) December 13, 2025

Η αστυνομία δήλωσε στη New York Post ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν από τον ιατροδικαστή.

Ο θάνατός του Γκριν που ήταν πατέρας ενός 16χρονου αγοριού επιβεβαιώθηκε από τον επί χρόνια μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντς, ο οποίος περιέγραψε τον εκλιπόντα ως «εξαιρετικό άνθρωπο». «Ήταν ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο μεγάλη γίνεται. Θα μου λείψει. Ήταν σπουδαίος φίλος», τόνισε.

Φαίνεται ότι ο θάνατος του Γκριν αιφνιδίασε τον Έντουαρντς και άλλους ανθρώπους από το περιβάλλον του. Μόλις έμαθε τη δυσάρεστη είδηση, ο Έντουαρντς ενημέρωσε τον Κέρι Μοντραγκόν στην ταινία του οποίου με τίτλο «Mascots», θα συμμετείχε ο Γκριν μαζί με τον Μίκι Ρουρκ. Όπως είπε, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος ήταν «πολύ αναστατωμένος».

«Δούλεψε με τόσους πολλούς εκπληκτικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες», πρόσθεσε ο Έντουαρντς, χαρακτηρίζοντας την ερμηνεία του Γκριν ως γκάνγκστερ Ντόριαν Ταϊρέλ δίπλα στους Τζιμ Κάρεϊ και Κάμερον Ντίαζ στο «The Mask» ως «ίσως τον καλύτερό του ρόλο».

Ο Γκριν που καταγόταν από το Μόντκλερ του Νιου Τζέρσεϊ στα 15 του το έσκασε από το σπίτι του και έζησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου στράφηκε στη χρήση ναρκωτικών και αργότερα στη διακίνηση, όπως είχε πει ο ίδιος στο περιοδικό Premier το 1996.

Μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας τον Μάρτιο του 1996, αναζήτησε θεραπεία για τους εθισμούς του. Πέρα από την παρουσία του στο Pulp Fiction του Κουεντίν Ταραντίνο και στο The Mask, ο Πίτερ Γκριν μετρούσε πάνω από 90 συμμετοχές σε φιλμ μεταξύ των οποίων, τα «Laws of Gravity», «Clean, Shaven», «Blue Streak» και «Training Day».

