Μια κοινή φωτογραφία δύο σταρ, η οποία είχε τραβηχτεί πριν από έναν χρόνο, αλλά «επανεμφανίστηκε» τώρα ήταν αρκετή για να ανάψει φωτιές στο διαδίκτυο και σιγά, σιγά να παίρνει… ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ο Βιν Ντίζελ είχε βρεθεί τον Δεκέμβριο του 2024 στη Σαουδική Αραβία για τις ανάγκες χορηγικής του συνεργασίας και εκεί είχε ένα τετ α τετ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν ήταν μία απλή συνάντηση.

«Απλά δύο παιδιά με όνειρα», είχε γράψει στη λεζάντα της φωτογραφίας ο Ντίζελ με χιλιάδες θαυμαστές και των δύο να σχολιάζουν και την πλειοψηφία τους να… προτρέπει τον «Ντόμινικ Τορέτο» (ο χαρακτήρας που ενσαρκώνει στη θρυλική σειρά ταινιών Fast and Furious) να συμπεριλάβει στην επόμενη ταινία και τον CR7.

Με το πέρασμα του χρόνου η συγκεκριμένη συνάντηση ξεχάστηκε, ωστόσο με το Fast and Furious 11 να αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2027 (όπου θεωρητικά θα είναι και η τελευταία ταινία του franchise ο Βιν Ντίζελ προκάλεσε… σεισμό αναδημοσιεύοντας τη φωτογραφία του με τον Πορτογάλο και αποκαλύπτοντας ότι θα συμμετέχει και αυτός!

«Όλοι ρωτούσαν αν θα είναι μέρος της μυθολογίας του Fast… πρέπει να σας πω ότι είναι πραγματικός θρύλος. Του γράψαμε ρόλο… @cristiano».

Η ανάρτηση προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού με τον Ρονάλντο μέχρι στιγμής να αποφεύγει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες, όμως δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας όχι απλά είχε ανακοινώσει ότι σκοπεύει να ασχοληθεί ενεργά με τον κινηματογράφο, αλλά προχώρησε και στην ίδρυση της δικής του κινηματογραφικής εταιρείας σε συνεργασία με τον Βρετανό παραγωγό και σκηνοθέτη Μάθιου Βον.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγαπά τις ταινίες, ο Μάθιου Βον αγαπά τον αθλητισμό – και και οι δύο αγαπούν μια καλή ιστορία. Και οι δύο υπήρξαν πρωτοπόροι στους τομείς τους και τώρα ενώνουν τον κόσμο του αθλητισμού με την αφήγηση, μέσω της δημιουργίας της UR MARV, μιας ανεξάρτητης κινηματογραφικής εταιρείας που συνδυάζει την καινοτομία με τον σεβασμό στην παράδοση», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση και όπως όλα δείχνουν ο Κριστιάνο μετά τη Σαουδική Αραβία ετοιμάζεται να κατακτήσει και το Χόλιγουντ!

