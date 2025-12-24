Περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στα γήπεδα. Όταν επιστρέφουν σπίτι όμως, ανοίγουν την πόρτα και μπροστά τους απλώνονται ατελείωτα τετραγωνικά μέτρα.

Όπως η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει απλώς να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να φαίνεται τίμια, κάτι ανάλογο ισχύει και με τους υπέρλαμπρους αστέρες του ΝΒΑ. Όχι βέβαια ως προς την τιμιότητα τους, αλλά ως προς τα… σπίτια τους!

Δεν αρκεί δηλαδή να έχουν όλα τα κομφόρ και… άπλα για να χωρούν τα ψηλά κορμιά τους, μαζί και οι φαμίλιες του, αλλά πρέπει να φαίνεται από μακριά πως εντός του οικήματος μία φίρμα του κορυφαίου πρωταθλήματος κατοικεί.

Η ουσία βέβαια χάνεται και κυριαρχεί η υπερβολή, αλλά super stars είναι, ό,τι θέλουν κάνουν…

Οι ανάγκες του ανθρώπου είναι συγκεκριμένες, ανεξαρτήτως ιδιότητας. Κατ’ αρχάς υπάρχουν οι βασικές. Αυτές της επιβίωσης, που στην περίπτωση των ακριβοπληρωμένων NBAers έχουν λυθεί προ πολλού. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και οι κοινωνικές ανάγκες: της ασφάλειας, της αποδοχής, της αυτοεκτίμησης, της αυτοπραγμάτωσης.

Μόνο που στη λίστα που ακολουθεί οι ορισμοί των απαραίτητων… θολώνουν. Γι’ αυτό και μπορεί τρεις ή τέσσερις, άντε πέντε κρεβατοκάμαρες, να είναι αρκετές και τρία ή τέσσερα μπάνια να καλύπτουν τις ανάγκες (με το παραπάνω), αλλά οι εννέα NBAers που εκπροσωπούν την λίστα που παρουσιάζει το Luxury Listings διαθέτουν σπίτια στις ΗΠΑ που περισσότερο θυμίζουν μουσεία, εξάστερα ξενοδοχεία ή θεματικά πάρκα.

Εντός της παρουσίασης υπάρχει και το μέρος που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «βολεύεται» στο Μιλγουόκι. Όπως η υπό κατασκευή βίλα του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Μπέβερλι Χιλς, η έπαυλη του Άντονι Ντέιβις που πωλείται στο Λος Άντζελες και το σπίτι του Τζέιλεν Μπράουν δίπλα στο δάσος.

Ο Στέφεν Κάρι δεν το κουνάει από το Άθερτον της Καλιφόρνιας και ο Νίκολα Γιόκιτς έχει βρει στα βουνά το καταφύγιό του. Ο Ντέβιν Μπούκερ προτιμά ξεκάθαρα τις πισίνες, ενώ πρόσφατα ο Λούκα Ντόντσιτς βρήκε… κεραμίδι στο Μανχάταν Μπιτς της Καλιφόρνιας και έβαλε από κάτω κεφάλι του.

Στέφεν Κάρι

Άθερτον, Καλιφόρνια

1.672 τετραγωνικά μέτρα

7 κρεβατοκάμαρες / 9 μπάνια

Νίκολα Γιόκιτς

Τσέρι Χιλ, Κολοράντο

1.040 τετραγωνικά μέτρα

7 κρεβατοκάμαρες / 8 μπάνια

ΛεΜπρόν Τζέιμς

Μπέβερλι Χιλς, Καλιφόρνια

Υπό κατασκευή…

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Μιλγουόκι, Γουισκόνσιν

919 τετραγωνικά μέτρα

6 κρεβατοκάμαρες / 9 μπάνια

Άντονι Ντέιβις

Λος Άντζελες, Καλιφόρνια

1.602 τετραγωνικά μέτρα

8 κρεβατοκάμαρες / 10 μπάνια

Τιμή πώλησης: 39,9 εκατομμύρια δολάρια

Λούκα Ντόντσιτς

Μανχάταν Μπιτς, Καλιφόρνια

739 τετραγωνικά μέτρα

5 κρεβατοκάμαρες / 8 μπάνια

Ντέβιν Μπούκερ

Παραντάις Βάλεϊ, Αριζόνα

464 τετραγωνικά μέτρα

4 κρεβατοκάμαρες / 4 μπάνια

Καουάι Λέοναρντ

Πασίφικ Παλισάδες, Καλιφόρνια

1.097 τετραγωνικά μέτρα

7 κρεβατοκάμαρες / 12 μπάνια

Τζέιλεν Μπράουν

Γουίλεσλι, Μασαχουσέτη

938 τετραγωνικά μέτρα

7 κρεβατοκάμαρες / 9 μπάνια

