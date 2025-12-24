Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται να γίνουν περικοπές προσωπικού στη μη κυβερνητική οργάνωσή τους, Archewell Philanthropies, εν μέσω της αναδιάρθρωσής της.

Η Μέγκαν και ο Χάρι απάντησαν τη Δευτέρα σε δημοσιεύματα της «Daily Mail» ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας στον οργανισμό, παλαιότερα γνωστό ως Archewell Foundation, γίνονται «επειδή θα σταματήσει να λειτουργεί».

«Η μετάβαση προς ένα λειτουργικό μοντέλο οικονομικής χορηγίας σημαίνει ότι ορισμένες απολύσεις προσωπικού είναι αναπόφευκτες, ιδίως σε θέσεις κατώτερης διοικητικής ιεραρχίας» δήλωσε εκπρόσωπός τους στο People. «Δεν θα συζητήσουμε περαιτέρω αυτές τις λεπτομέρειες για το προσωπικό, πέρα από το να πούμε ότι ήταν μεγάλη τιμή που συνεργαστήκαμε με απίστευτα ταλαντούχους ανθρώπους που αφοσιώνονται στο να βοηθούν τους άλλους» πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν ότι μετά από πέντε χρόνια, το Archwell Foundation μετονομάζεται σε Archewell Philanthropies.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του οργανισμού, η αλλαγή ονόματος «επιτρέπει [στον Χάρι και τη Μέγκαν] και τα παιδιά τους να επεκτείνουν τις παγκόσμιες φιλανθρωπικές τους προσπάθειες ως οικογένεια».

«Αυτό το επόμενο κεφάλαιο επιτρέπει στον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ, να διευρύνουν τις παγκόσμιες φιλανθρωπικές τους προσπάθειες ως οικογένεια, με ουσιαστική εμβέλεια και μέγιστο αντίκτυπο, βασισμένες στις ίδιες αξίες, συνεργασίες και τη δέσμευσή τους να εμφανίζονται και να κάνουν το καλό» πρόσθεσε εκπρόσωπός τους.

Το Ίδρυμα Archewell έχει κάνει στο παρελθόν δωρεές σε διάφορους σκοπούς. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα δώρισε 500.000 δολάρια σε έργα υποστήριξης τραυματισμένων παιδιών από τη Γάζα και την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr