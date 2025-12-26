Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» βρέθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος αναφέρθηκε στη μακρόχρονη επαγγελματική του διαδρομή στον χώρο της μουσικής, ενώ μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη σύζυγό του, Άννα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και την αφοσίωσή του προς το πρόσωπό της.

Ο γνωστός τραγουδιστής δήλωσε πως η παρουσία της στη ζωή του υπήρξε καθοριστική, περιγράφοντας τον εαυτό του στα νεανικά του χρόνια ως υπερκινητικό και επιρρεπή σε επικίνδυνες συμπεριφορές. Όπως ανέφερε, είχε ρισκάρει πολλές φορές τη ζωή του, κάνοντας λόγο για ακραίες επιλογές και μια δύσκολη προσωπική πορεία, την οποία θεωρεί ότι ξεπέρασε χάρη στη στήριξη της συζύγου του.

«Η πατρότητα με άλλαξε πολύ. Σταμάτησα πολλά γκάζια, είναι ένα αίσθημα ευθύνης. Όταν είσαι μόνος σου, λες “κάνω ό,τι θέλω”. Όταν έχεις πίσω σου ένα παιδί, αυτό παιδί είναι αλλιώς. Το να είμαι παππούς είναι μια τρέλα», παραδέχεται με ειλικρίνεια ο τραγουδιστής.

«Έχω στερηθεί περισσότερη παρέα. Με φίλους που με φωνάζανε να βγούμε να παίξουμε κι εγώ έλεγα όχι, γιατί πρέπει να μάθω δυο τραγούδια. Έχω χάσει τέτοια πράγματα. Έχω στεναχωρήσει ανθρώπους «γιατί δεν ήρθες πάλι, σου είπαμε και δεν ήρθες». «Ναι, καλά θα πάμε την άλλη φορά». Αλλά και ξενυχτάω και κουράζομαι, δεν τα αποφεύγω αυτά. Ίσως κουράζομαι πολύ, πιο πολύ από ό,τι αν ξενυχτούσα ας πούμε με κάποιες παρέες έτσι απλώς περιμένοντας να περάσουν οι ώρες. Ξενυχτάω δουλεύοντας και αυτό πολλές φορές είναι εξουθενωτικό.

Όλα έχουν κόστος. Άμα θες να κάνεις μια δουλειά όπως θέλεις εσύ, έχεις κόστος. Μερικές φορές γίνομαι και κακός. Δηλαδή με ποια έννοια; Έχω πει σε κάποιον «Σε παρακαλώ, 2:00 με 4:00 δεν θέλω τίποτα». Και έρχονται. «Ναι αλλά χτυπάει την πόρτα». Όχι! Δεν θέλω. Το καταλαβαίνεις; Δηλαδή γίνομαι κακός. Και αγενής. Ναι. Άρα χάνω πράγματα», εξομολογείται ο Γιώργος Νταλάρας.

protothema.gr