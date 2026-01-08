Στα σκουπίδια, δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης, εντοπίστηκαν τρία βραβεία του Γιάννη Βόγλη, μαζί με έναν φακό, έναν αναπτήρα και μία μπρούτζινη βάση. Τα αντικείμενα είχαν τοποθετηθεί πάνω σε ένα τραπέζι, όταν ένας περαστικός τα πρόσεξε και αποφάσισε να τα περισυλλέξει.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας πήρε τα αντικείμενα με σκοπό να τους δώσει μια «δεύτερη ευκαιρία», επιχειρώντας στη συνέχεια να τα διαθέσει προς πώληση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας αγοραπωλησίας αντικειμένων.

Ο άντρας που τα βρήκε μίλησε για τη στιγμή που τα είδε μπροστά του: «Τα τρία βραβεία του Γιάννη Βόγλη τα βρήκα πριν από λίγους μήνες τυχαία δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης στην Παλλήνη. Προφανώς, οι συγγενείς του δεν τα ήθελαν και τα πέταξαν. Ήταν στημένα πάνω σε ένα τραπέζι μαζί με κάποια ακόμα προσωπικά αντικείμενα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση που βρήκα παρατημένα στον δρόμο τόσο σημαντικά κειμήλια ενός σπουδαίου ηθοποιού. Τα βραβεία αυτά, βέβαια, δεν έχουν κάποια σημαντική υλική αξία, μόνο ιστορική. Μόνο το βραβείο από τα Χανιά είναι μπρούντζινο. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που τα βρήκα και τα διαθέτω προς πώληση σε χαμηλή τιμή, προκειμένου να τους δώσω ξανά ζωή. Άλλωστε, αφού ήταν πεταμένα σε κάδο, σίγουρα δεν θα τα θέλει η οικογένειά του», είπε στην εφημερίδα Espresso.

Ο γιος του, από την άλλη πλευρά, δήλωσε πως δεν γνώριζε την τύχη τους: «Τα βραβεία αυτά υπήρχαν στο σπίτι του πατέρα μου στην Παλλήνη όσο ζούσε. Οταν πέθανε, το 2016, τα πήγαμε στην αποθήκη. Κάποια στιγμή πρέπει να τα πήγαμε και για ανακύκλωση, δεν θυμάμαι. Δεν ήξερα ότι έχουν βγει προς πώληση», σημείωσε.

Ο γιος του ηθοποιού Ρομπέρτο Γκόγκλης, μίλησε το μεσημέρι της 8ης Ιανουαρίου και στην εκπομπή Super Κατερίνα, διευκρινίζοντας ότι το «ιστορικό αρχείο» του πατέρα του είναι αποθηκευμένο και πλήρως διατηρημένο. Όπως δήλωσε: «Ήταν σε αποθήκευση και ίσως κάποια στιγμή βγήκαν στην ανακύκλωση, γιατί έχει περάσει και μια δεκαετία από τον θάνατο του πατέρα μου. Εμείς έχουμε αποθηκεύσει το υλικό του πατέρα μου, υπάρχει αρχείο ολόκληρο, υπάρχουν αντικείμενα και αντικείμενα. Το ιστορικό αρχείο του πατέρα μου είναι ασφαλές και αποθηκευμένο».

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Espresso, στη διαδικτυακή πλατφόρμα αγοροπωλησίας αντικειμένων το ακριβότερο βραβείο πωλείται αντί 75 ευρώ, Το βραβείο που απονεμήθηκε στον Γιάννη Βόγλη το 2007 από τον τέως δήμαρχο Χανίων, Κυριάκο Βυρβιδάκη, που δημιουργήθηκε από τον γνωστό γλύπτη Παναγιώτη Τζαφόλια πωλείται στην τιμή των 75 ευρώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, και είναι το ακριβότερο από τα τρία. Το βραβείο από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας του 2011 πωλείται στα 25 ευρώ, όπως και το βραβείο από το Hellenic Canadian Congress of B.C. το 1989. Τα υπόλοιπα αντικείμενα του ηθοποιού που βρέθηκαν δίπλα στα βραβεία δίνονται για συνολικά 65 ευρώ.

Ο Γιάννης Βόγλης έφυγε από τη ζωή το 2016 σε ηλικία 79 ετών.

