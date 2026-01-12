Η νέα ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον, με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ήταν η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, αποσπώντας τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Κωμωδία ή Μιούζικαλ και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην κορυφή της φετινής κινηματογραφικής χρονιάς.

Εδραίωσε έτσι τη θέση της ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για τα Όσκαρ, καθώς η κούρσα των βραβείων μπαίνει στην τελική ευθεία.

Όπως συμβαίνει συχνά στις Χρυσές Σφαίρες, η κατηγορία Κωμωδία ή Μιούζικαλ παραμένει χαλαρά οριοθετημένη, φιλοξενώντας ταινίες που πολλοί θεατές θα χαρακτήριζαν περισσότερο ως δράματα. Η φετινή χρονιά δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με ένα ιδιαίτερα πολυσυλλεκτικό σύνολο υποψηφιοτήτων που περιλάμβανε τα Blue Moon και Nouvelle Vague του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου, το Marty Supreme του Τζος Σάφντι και το No Other Choice του Παρκ Τσαν-γουκ.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου και καλύτερης σκηνοθεσίας, για το One Battle After Another («Μια Μάχη μετά την Άλλη»).

Στον ευχαριστήριο λόγο του είπε: «Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εντάξει. Είστε όλοι απίστευτα γενναιόδωροι με αυτή την αγάπη που δείχνετε σε εμένα και σε αυτή την ταινία. Και θα τη δεχτώ έτσι όπως προσφέρεται — με αγάπη και εκτίμηση. Αγαπώ πραγματικά αυτό που κάνω, οπότε όλο αυτό μου φαίνεται απόλυτα σωστό».

Η φετινή απονομή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων ανέδειξε ένα ιδιαίτερα πολυσυλλεκτικό τοπίο, με έντονη παρουσία δημιουργικού σινεμά, δυνατών ερμηνειών και σειρών υψηλού κύρους.

Καλύτερη Δραματική Ταινία το Hamnet

Στον κινηματογράφο, η μεγάλη νικήτρια της δραματικής κατηγορίας ήταν το «Hamnet», που απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, με την Jessie Buckley να κερδίζει επίσης το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Στον αντίποδα, η κατηγορία κωμωδίας ή μιούζικαλ ανέδειξε ως νικήτρια το «One Battle After Another», το οποίο κυριάρχησε συνολικά, κερδίζοντας και τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Σεναρίου για τον Paul Thomas Anderson, καθώς και Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την Teyana Taylor.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο «Sinners», που τιμήθηκε για το Καλύτερο Πρωτότυπο Μουσικό Σκορ (Ludwig Göransson) και για το βραβείο Cinematic and Box Office Achievement, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τόσο καλλιτεχνικά όσο και εμπορικά.

Στις ερμηνείες, ξεχώρισαν ο Wagner Moura για το «The Secret Agent» (Α΄ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα) και ο Timothée Chalamet, που κέρδισε τον Α΄ Ανδρικό Ρόλο σε Κωμωδία/Μιούζικαλ για το «Marty Supreme». Στους β΄ ρόλους, ο Stellan Skarsgård («Sentimental Value») και η Teyana Taylor ήταν οι μεγάλοι νικητές.

Στον χώρο της τηλεόρασης, το «The Pitt» αναδείχθηκε Καλύτερη Δραματική Σειρά, με τον Noah Wyle να κερδίζει τον Α΄ Ανδρικό Ρόλο. Στις κωμικές σειρές, το «The Studio» κυριάρχησε, αποσπώντας το βραβείο Καλύτερης Σειράς και Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Seth Rogen. Η Jean Smart επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την υπεροχή της κερδίζοντας τον Α΄ Γυναικείο Ρόλο σε Κωμωδία για το «Hacks».

Ο θρίαμβος του Adolescence

Στις μίνι σειρές, το «Adolescence» ξεχώρισε κερδίζοντας Καλύτερη Limited Series, καθώς και βραβεία ανδρικών και υποστηρικτικών ερμηνειών για τους Stephen Graham, Owen Cooper και Erin Doherty. Αντίστοιχα, η Michelle Williams τιμήθηκε για την ερμηνεία της στο «Dying for Sex».

Τέλος, στον χώρο της μουσικής και της ποπ κουλτούρας, το «KPop Demon Hunters» κέρδισε τόσο το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation όσο και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, ενώ στο stand-up comedy επικράτησε ο Ricky Gervais με το «Mortality».

Συνολικά, τα φετινά βραβεία ανέδειξαν μια χρονιά όπου το auteur σινεμά, οι δυνατές τηλεοπτικές αφηγήσεις και οι πολυεπίπεδες ερμηνείες είχαν τον πρώτο λόγο.

