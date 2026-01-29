Η σχέση της Αντζελίνα Τζολί με τον πατέρα της, Τζον Βόιτ, συγκαταλέγεται στις πιο πολυσυζητημένες και διαχρονικά τεταμένες στο Χόλιγουντ.

Οι δυο τους βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα για δεκαετίες, με δημόσιες τοποθετήσεις, περιόδους πλήρους αποξένωσης και σποραδικές απόπειρες επαναπροσέγγισης, σε μια σχέση που επηρεάστηκε έντονα από οικογενειακές συγκρούσεις, προσωπικές επιλογές και μεγάλες διαφωνίες.

Η Αντζελίνα Τζολί ήταν μόλις ενός έτους όταν οι γονείς της χώρισαν. Ο Τζον Βόιτ είχε παντρευτεί τη δεύτερη σύζυγό του, Μαρσελίν Μπερτράν, το 1971. Το ζευγάρι απέκτησε τον Τζέιμς Χέιβεν το 1973 και την Αντζελίνα το 1975. Η σχέση τους διαλύθηκε το 1976, ενώ το διαζύγιο ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα, γεγονός που αποδόθηκε σε εξωσυζυγικές σχέσεις του Βόιτ. Ο ίδιος είχε δηλώσει: «Είχα μια σχέση και υπήρξε διαζύγιο».

Ο Τζον Βόιτ κρατάει τη νεογέννητη Αντζελίνα

Παρότι ο Βόιτ στήριζε οικονομικά την οικογένεια, η Τζολί δεν ένιωσε ποτέ ιδιαίτερα κοντά του. Ωστόσο, ακολούθησε τα επαγγελματικά του βήματα. Σε ηλικία μόλις επτά ετών εμφανίστηκε δίπλα του στην ταινία του Χαλ Άσμπι Lookin’ to Get Out το 1982, με τη μητέρα της να έχει επίσης μικρό ρόλο. Αργότερα, στα 16 της, εγκατέλειψε την επιθυμία να εργαστεί σε γραφείο τελετών και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην υποκριτική.

Η επόμενη κινηματογραφική τους συνάντηση ήρθε το 2001, όταν υποδύθηκαν ξανά πατέρα και κόρη στο Lara Croft: Tomb Raider. Η περίοδος εκείνη θεωρήθηκε από τις πιο ήρεμες στη σχέση τους, με τους δύο να εμφανίζονται μαζί ακόμη και στην πρεμιέρα της ταινίας. Για την Τζολί, το συγκεκριμένο φιλμ αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς η φυσική προετοιμασία τη βοήθησε, όπως είχε πει, να απομακρυνθεί από αυτοκαταστροφικές συνήθειες, ενώ τα γυρίσματα στην Καμπότζη την έφεραν για πρώτη φορά σε επαφή με το ανθρωπιστικό έργο.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2000, η Τζολί είχε κερδίσει το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για το Girl, Interrupted. Στην ευχαριστήρια ομιλία της είχε απευθυνθεί δημόσια στον πατέρα της λέγοντας: «Μπαμπά, είσαι σπουδαίος ηθοποιός, αλλά είσαι ακόμα καλύτερος πατέρας». Αργότερα εξήγησε ότι για τον Βόιτ αυτή ήταν από τις μεγαλύτερες φιλοφρονήσεις που είχε δεχτεί.

Η σχέση τους, ωστόσο, δοκιμάστηκε ξανά το 2002, όταν ο Βόιτ μίλησε δημόσια για την ψυχική υγεία της κόρης του, λέγοντας ότι χρειάζεται βοήθεια. Η Τζολί αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας: «Δεν θέλω να δημοσιοποιήσω τους λόγους της κακής μου σχέσης με τον πατέρα μου. Θα πω μόνο ότι, όπως κάθε παιδί, ο αδελφός μου κι εγώ θα θέλαμε μια ζεστή και στοργική σχέση. Έπειτα από τόσα χρόνια, κατέληξα ότι δεν είναι υγιές για μένα να βρίσκομαι κοντά του, ειδικά τώρα που είμαι υπεύθυνη για το δικό μου παιδί».

Ακολούθησε μια πενταετία πλήρους αποξένωσης. Η Τζολί δήλωνε το 2004: «Ο πατέρας μου κι εγώ δεν μιλάμε. Δεν κρατώ θυμό. Δεν πιστεύω ότι η οικογένεια είναι απλώς το αίμα. Οι οικογένειες κερδίζονται». Την ίδια περίοδο, αποφάσισε να αφαιρέσει νομικά το επίθετο Βόιτ από το όνομά της, εξηγώντας ότι ήθελε τη δική της ταυτότητα, μακριά από τη σκιά του πατέρα της.

Το 2007, ο θάνατος της μητέρας της από καρκίνο σε ηλικία 56 ετών αποτέλεσε κομβικό σημείο. Η Τζολί εξήρε τον ρόλο της Μαρσελίν Μπερτράν στη ζωή της, λέγοντας ότι εκείνη ήταν που τη μεγάλωσε. Για να τον ενημερώσει για την απώλεια, επικοινώνησε ξανά με τον Βόιτ, σπάζοντας τη σιωπή ετών.

Η επαναπροσέγγιση ενισχύθηκε τα επόμενα χρόνια, με τον Μπραντ Πιτ να παίζει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ρόλο-κλειδί. Η Τζολί είχε παραδεχτεί ότι μίλησαν ξανά τα Χριστούγεννα του 2008, λέγοντας: «Μερικές φορές χρειάζεται να απομακρύνεσαι από σχέσεις που δεν σου κάνουν καλό. Αλλά μιλήσαμε και θα προσπαθήσουμε να γνωριστούμε ξανά».

Ο Βόιτ δεν παρευρέθηκε στον γάμο της Τζολί με τον Πιτ το 2014, ωστόσο είχε δηλώσει ότι χάρηκε για εκείνους. Μετά το διαζύγιο της Τζολί από τον Πιτ το 2016, οι σχέσεις πατέρα και κόρης φάνηκαν να βελτιώνονται αισθητά. Το 2017 εθεάθησαν μαζί δημόσια στην πρεμιέρα της ταινίας First They Killed My Father στη Νέα Υόρκη, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση μετά από χρόνια.

Η σημερινή εικόνα της σχέσης της Αντζελίνα Τζολί με τον πατέρα της, Τζον Βόιτ, δεν δείχνει πλήρη αποκατάσταση: η επαφή τους εμφανίζεται περιορισμένη και κατά βάση χαμηλών τόνων, χωρίς δημόσιες ενδείξεις σταθερής επανασύνδεσης. Παρότι κατά καιρούς έχουν καταγραφεί μεμονωμένες κινήσεις προσέγγισης ή ήπιες αναφορές από την πλευρά του Βόιτ, τίποτα δεν δείχνει ότι το χάσμα των προηγούμενων χρόνων έχει κλείσει οριστικά.

