Με σαφή τοποθέτηση για τη φύση της ταινίας της εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ στην επίσημη πρεμιέρα του φιλμ «Melania», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από περισσότερους από δώδεκα μήνες παραγωγής, τονίζοντας από την αρχή ότι το έργο δεν πρέπει να εκληφθεί ως ντοκιμαντέρ, αλλά ως μια διαφορετική κινηματογραφική εμπειρία.

«Κάποιοι το έχουν αποκαλέσει ντοκιμαντέρ. Δεν είναι», είπε απευθυνόμενη στο ακροατήριο που είχε συγκεντρωθεί στην όπερα του πρόσφατα μετονομασμένου Trump Kennedy Center. Στην ίδια τοποθέτηση πρόσθεσε: «Είναι μια δημιουργική εμπειρία που προσφέρει οπτικές, στιγμές και εικόνες».

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε παρουσία υπουργών, συντηρητικών influencers και γνωστών προσώπων από τον πολιτικό και δημόσιο βίο, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι δημοσιογράφοι δεν προσκλήθηκαν στην προβολή της Πέμπτης. Η ταινία αποτελεί μέρος συμφωνίας ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει υπογράψει η Μελάνια Τραμπ με τα Amazon MGM Studios, ενώ η προώθησή της συνοδεύεται από επιπλέον μπάτζετ που φτάνει τα 35 εκατομμύρια δολάρια.

Η εμφάνιση στην πρεμιέρα και οι παρουσίες

Στην επίσημη πρεμιέρα, η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε στο πλευρό του συζύγου της φορώντας φόρεμα Dolce & Gabbana με κουμπιά και μαύρες γόβες.

Το «παρών» έδωσαν προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και της πολιτικής, όπως ο Dr. Phil, η Nicki Minaj και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτό θυμίζει τις παλιές καλές εποχές, όταν τα Όσκαρ είχαν τηλεθέαση».

Την ίδια ώρα, υπήρξε και μια ηχηρή απουσία. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, αν και αναμενόταν να παραστεί, δεν εμφανίστηκε στο χαλί, καθώς βρίσκεται υπό έντονες πιέσεις να παραιτηθεί μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό διαδηλωτή από πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας στη Μινεάπολη το Σάββατο. Αντίθετα, ο Τραμπ εξήρε τον Τομ Χόμαν, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα την ηγεσία της επιχείρησης καταστολής της μετανάστευσης στη Μινεσότα, λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι εξαιρετικός», και προσθέτοντας: «Αλλά πρέπει να ξεφορτωθούμε τους εγκληματίες».

Η ταινία «Melania» επιχειρεί, σύμφωνα με τη δημιουργό της, να δώσει μια πιο προσωπική και επιμελώς σκηνοθετημένη ματιά σε μια κρίσιμη πολιτική περίοδο, χωρίς να διεκδικεί τον τίτλο του κλασικού ντοκιμαντέρ, αλλά φιλοδοξώντας να παρουσιαστεί ως ένα «elevated film» που συνδυάζει πολιτική, προσωπικές στιγμές και αισθητική.

Ερωτηθείσα για το πώς η ίδια αξιολογεί την επιτυχία του φιλμ, η πρώτη κυρία απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά σε εισπράξεις ή αριθμούς streaming. Όπως ανέφερε στο CNN, η συμφωνία έχει ήδη δικαιωθεί ανεξαρτήτως επιδόσεων. «Είμαι πολύ περήφανη για την ταινία. Μπορεί σε κάποιους να αρέσει, σε άλλους να μην αρέσει, και αυτό είναι δική τους επιλογή», δήλωσε, περπατώντας στο κόκκινο χαλί — το οποίο, σύμφωνα με το δημιουργικό concept της παραγωγής, ήταν στην πραγματικότητα μαύρο. Λίγο αργότερα συμπλήρωσε: «Πετύχαμε αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Για εμένα, είναι ήδη επιτυχημένη. Είμαι πολύ περήφανη για ό,τι κάναμε».

Το περιεχόμενο της ταινίας

Το φιλμ εστιάζει στις 20 ημέρες που περιβάλλουν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καταγράφοντας στιγμές από τις προετοιμασίες για την Ημέρα της Ορκωμοσίας, αλλά και πιο προσωπικές πτυχές της ζωής της πρώτης κυρίας. Ανάμεσα στις σκηνές που ξεχωρίζουν είναι εκείνες στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζει την ταυτόχρονη διεξαγωγή του τελικού του πρωταθλήματος κολεγιακού ποδοσφαίρου με την ορκωμοσία του, αναρωτώμενος αν αυτό έγινε σκόπιμα, καθώς και μια άλλη στιγμή όπου, μαθαίνοντας ότι θα μεταβεί στο Καπιτώλιο μαζί με τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, λέει: «Αυτό θα έχει ενδιαφέρον».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην προσωπική απώλεια της Μελάνια Τραμπ, με την ίδια να μιλά σε πρώτο πρόσωπο για τον θάνατο της μητέρας της, Αμαλίγια Κνάους, τον Ιανουάριο του 2024. Παράλληλα, το φιλμ ανοίγει τα παρασκήνια των ενδυματολογικών της επιλογών και του σχεδιασμού των εκδηλώσεων της Ημέρας της Ορκωμοσίας, με την ίδια να αφηγείται τη διαδικασία και τις αποφάσεις της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την ταινία, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το είδα για πρώτη φορά τις προάλλες. Είναι πραγματικά πολύ καλό. Γκλάμουρ — πολύ γκλάμουρ. Χρειαζόμαστε λίγη λάμψη».

