Με μία ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Μακόλεϊ Κάλκιν την Κάθριν Ο’ Χάρα, την κινηματογραφική του μητέρα από το «Μόνος στο Σπίτι». Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 71 του χρόνια, σκορπώντας θλίψη στο Χόλιγουντ.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Κάλκιν δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από την ταινία, αλλά και μία φωτογραφία από τη μέρα που απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, έχοντάς τη στο πλευρό του.

Αποκαλώντας τη μητέρα, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως δεν πρόλαβε να της εκμυστηρευτεί όσα ήθελε, αφού θεωρούσε ότι θα μοιραζόντουσαν πολλά χρόνια ακόμη. Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Μαμά, νόμιζα πως είχαμε χρόνο. Ήθελα και άλλο. Ήθελα να κάθομαι σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα».

Ακολουθεί η ανάρτησή του

protothema.gr