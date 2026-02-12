Έτοιμη να γράψει ιστορία στον διαγωνισμό για την ανάδειξη της υποψήφιας της Αυστραλίας στο φετινό Miss Universe είναι η Κριστίνα Ντίτσε.

Ο λόγος; Η Ντίτσε είναι 38 ετών και η γηραιότερη διαγωνιζόμενη στην ιστορία του διαγωνισμού ομορφιάς στην Αυστραλία.

Η Ντίτσε θέλει να κερδίσει το στέμμα όπως η ηρωίδα της, η Miss Universe Australia 2004 Τζένιφερ Χόκινς, παρά το γεγονός ότι περιγράφεται ως «κοντά στα 40».

Το μοντέλο και σχεδιάστρια μόδας λέει ότι έχει διατηρήσει την καλή της φυσική κατάσταση και αξίζει μια ευκαιρία για τον τίτλο. «Έχω φροντίσει τον εαυτό μου και είμαι στον χώρο του μόντελινγκ εδώ και αρκετό καιρό», δήλωσε στην Herald Sun. «Νιώθω ότι όταν φτάνουμε στα 30 μας, έχουμε περάσει κάποιες πιο δύσκολες εμπειρίες στη ζωή και έχουμε ωριμάσει. Έχω κάτι να μοιραστώ και να προσφέρω», πρόσθεσε.

Μέχρι το 2023 οι υποψήφιες μπορούσαν να είναι ηλικίας από 18 έως 28 ετών μόνο, όριο που άλλαξε έκτοτε και πλέον επιτρέπεται η συμμετοχή γυναικών και άνω των 28 ετών.

Παράλληλα έχουν αρθεί και οι περιορισμοί σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να συμμετάσχουν παντρεμένες και διαζευγμένες γυναίκες, καθώς και μητέρες.

