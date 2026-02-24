Σε ηλικία 71 ετών πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν, αδερφός του Ντέιβιντ Καραντάιν και γνωστός για τους ρόλους του στην ταινία κομεντί του 1984 «Revenge of the Nerds» και στη σειρά του Disney Channel του 2001 «Lizzie McGuire». Ο εκλιπών έδινε τα τελευταία είκοσι χρόνια μάχη με διπολική διαταραχή.

Η οικογένεια επιβεβαίωσε τον θάνατό του με δήλωση στο Deadline τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου. «Με βαθιά λύπη πρέπει να μοιραστούμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς, θείος και αδελφός Ρόμπερτ Καραντάιν έφυγε από τη ζωή», αναφέρει η ανακοίνωση και προστέθηκε: «Σε έναν κόσμο που μπορεί να φαίνεται τόσο σκοτεινός, ο Μπόμπι ήταν πάντα φάρος φωτός για όλους γύρω του. Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια αυτής της υπέροχης ψυχής και θέλουμε να αναγνωρίσουμε τον ηρωικό του αγώνα ενάντια στη σχεδόν εικοσαετή μάχη του με τη διπολική διαταραχή. Ελπίζουμε το ταξίδι του να φωτίσει το δρόμο και να ενθαρρύνει την αντιμετώπιση του στίγματος που συνδέεται με τις ψυχικές ασθένειες. Ζητούμε, αυτή τη στιγμή, τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς μας για να θρηνήσουμε αυτή την ανείπωτη απώλεια».

Η Χίλαρι Νταφ, που υποδύθηκε την κόρη του στη σειρά «Lizzie McGuire», τον αποχαιρέτισε με ανάρτηση στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας γράφοντας: «Αυτό πονάει. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις αυτή την πραγματικότητα για έναν παλιό φίλο. Υπήρχε τόση ζεστασιά στην οικογένεια McGuire και πάντα ένιωθα τόσο φροντισμένη από τους γονείς μου στην οθόνη. Θα είμαι αιώνια ευγνώμων γι’ αυτό. Είμαι βαθιά λυπημένη που μαθαίνω ότι ο Μπόμπι υπέφερε. Η καρδιά μου πονάει για εκείνον, την οικογένειά του και όλους όσοι τον αγάπησαν».

Δείτε την ανάρτησή της

Ο Τζέικ Τόμας, που υποδύθηκε τον γιο του Καραντάιν, Ματ ΜακΓκάιρ, απέτισε επίσης φόρο τιμής μέσω Instagram, σημειώνοντας. «Η καρδιά μου πονάει σήμερα. Είχα την τύχη να γνωρίζω τον Μπόμπι για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Ήταν ένας από τους πιο χαρούμενους ανθρώπους που μπορείς να γνωρίσεις. Αστείος, ρεαλιστής, μερικές φορές εριστικός, πάντα λίγο εκκεντρικός. Ήταν ταλαντούχος ηθοποιός, μουσικός και σκηνοθέτης. Αλλά πάνω απ’ όλα, ήταν οικογένεια. Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις μαζί του και με την οικογένειά του σε όλη μου τη ζωή. Καλές στιγμές, δύσκολες στιγμές και πολλά γέλια ανάμεσα». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τον θαύμαζα μεγαλώνοντας. Και αργότερα συνειδητοποίησα ότι κι εκείνος με εκτιμούσε. Οπότε μάλλον έκανα κάτι σωστό».

Ο Καραντάιν πρωταγωνίστησε μαζί με τον Άντονι Έντουαρντς στην ταινία του Τζεφ Κάνιου «Revenge of the Nerds» το 1984. Στο «Lizzie McGuire» υποδύθηκε τον πατριάρχη της οικογένειας ΜακΓκάιρ, Σαμ. Άλλοι αξιοσημείωτοι κινηματογραφικοί του ρόλοι περιλαμβάνουν τις ταινίες «Escape from L.A.», «The Big Red One», «Body Bags», «The Long Riders» και «Django Unchained».

Γεννημένος το 1954 σε οικογένεια καλλιτεχνών, ήταν γιος του ηθοποιού Τζον Καραντάιν. Δύο από τα τρία αδέρφια του, ο Ντέιβιντ και ο Κιθ Καραντάιν, ήταν επίσης ηθοποιοί και σκηνοθέτες. Η πρώτη σημαντική εμφάνισή του Ρόμπερτ Καραντάιν ήταν στην γουέστερν ταινία του 1972 «The Cowboys», όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον Τζον Γουέιν.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

protothema.gr