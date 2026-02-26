Μία ακόμη αγαπημένη συνήθεια χάνει ο πρώην πρίγκιπας Άντριου καθώς του απαγορεύτηκε η ιππασία μετά τη σύλληψή του ως ύποπτου για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικών ΜΜΕ αξιωματούχοι του παλατιού προειδοποίησαν τον πρώην πρίγκιπα ότι θα έκανε «άσχημη εντύπωση» να τον δουν να απολαμβάνει ιππασία ενώ βρίσκεται υπό αστυνομική έρευνα.

Ο πρώην πρίγκιπας συνελήφθη από την αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση την περασμένη Πέμπτη, στα 66α γενέθλιά του, και ανακρίθηκε για 11 ώρες πριν αφεθεί ελεύθερος για να επιστρέψει στο νέο του σπίτι στο Γουντ Φαρμ. Κατηγορείται ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ ενεργούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Από τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα, του έχει δοθεί εντολή να μην κάνει ιππασία. Θεωρείται άσχημη. Δεν πιστεύουν ότι πρέπει να τον βλέπουν να χαμογελάει πάνω στο άλογό του» τονίζει μια πηγή.

Οι περιορισμοί αποτελούν ένα ακόμη πλήγμα για τον πρώην πρίγκιπα, ο οποίος είναι γνωστός για την αγάπη του για την ιππασία και εντοπίστηκε να ιππεύει λίγο μετά την αφαίρεση των τίτλων του πέρυσι.

Η αποκάλυψη ήρθε ενώ η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να δημοσιεύσει αρχεία που περιγράφουν λεπτομερώς τον διορισμό του ως εμπορικού απεσταλμένου.

Ο Λόρδος Μάντελσον πρώην πρέσβης στις ΗΠΑ συνελήφθη επίσης ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, μετά από παρόμοιες κατηγορίες ότι διαβίβασε ευαίσθητες πληροφορίες στον Έπσταϊν.

cnn.gr