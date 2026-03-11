Οι φωτογραφίες από ένα σατιρικό γλυπτό διαμαρτυρίας που στήθηκε κοντά στο Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον κάνουν τον γύρο του κόσμου, καθώς απεικονίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν να αναπαριστούν τη διάσημη σκηνή του «Τιτανικού».

Το άγαλμα που μαγνητίζει τα βλέμματα στο National Mall δείχνει τον Τραμπ ως «Τζακ» να στέκεται πίσω από τον Έπσταϊν – ως «Ρόουζ» – στην πλώρη του Τιτανικού και να χαμογελούν ευτυχισμένοι, όπως το ερωτευμένο ζευγάρι στη διάσημη ταινία.

Το γλυπτό διαμαρτυρίας που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν κοντά στο Καπιτώλιο – Φωτ: AP Photo



Ο κόσμος που περνά από μπροστά κοντοστέκεται, χαμογελά και βγάζει φωτογραφίες.

Στη βάση του χιουμοριστικού γλυπτού διαμαρτυρίας υπάρχει μια πλάκα με τίτλο «Ο Βασιλιάς του Κόσμου» – η διάσημη ατάκα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία – η οποία, εμμέσως πλην σαφώς ασκεί κριτική στη σχέση μεταξύ των δύο ανδρών.

Το έργο τέχνης δημιουργήθηκε από την The Secret Handshake, μια ανώνυμη ακτιβιστική ομάδα που είναι υπεύθυνη για αρκετές εγκαταστάσεις κατά του Τραμπ και του Έπσταϊν που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως κοντά στο Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με την ομάδα, το άγαλμα αναμένεται να παραμείνει εκτεθειμένο μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου.

iefimerida.gr