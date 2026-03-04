Μία νέα πρωτοβουλία για τον λαϊκό τραγουδιστή, Νότη Σφακιανάκη, βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αποκαλύφθηκε η ετοιμασία ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του.

Όπως αναφέρθηκε στο vidcast «Στη στροφή», το οποίο προβλήθηκε στο Breakfast@Star την Τρίτη (3/3), στόχος του ντοκιμαντέρ είναι να γνωρίσουν και οι νεότεροι το έργο του Νότη Σφακιανάκη, καθώς και να αναδείξουν τις μοναδικές του ζωντανές εμφανίσεις.

Η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου διευκρίνισε ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν προέρχεται από τον ίδιο τον τραγουδιστή, αλλά αποτελεί προσωπική της απόφαση. «Είναι κάτι που το αναλαμβάνω εγώ και δεν πρόκειται για δική του επιθυμία. Το κάνω γιατί πιστεύω ότι του χρωστάμε νύχτες και μέρες μαγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι πολλοί νέοι άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την καλλιτεχνική αξία του Νότη και τις εκπληκτικές του εμφανίσεις στη σκηνή.

Επίσης υποσχέθηκε πως το ντοκιμαντέρ θα προσφέρει στους θεατές σπάνιο αρχειακό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει τις πρώτες μέρες του Νότη στην Αθήνα και τις ρίζες του στο νησί του. «Είναι μια μεγάλη αποστολή, μαζεύουμε και ψηφιοποιούμε το υλικό για να είμαστε έτοιμοι σε 2-3 μήνες και να το μοιραστούμε με το κοινό», τόνισε.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αυτό το σπάνιο αρχειακό υλικό θα ψηφιοποιηθεί ώστε να παραμείνει για τις επόμενες γενιές, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέους και παλιούς θαυμαστές να ανακαλύψουν την ξεχωριστή μαγεία του Νότη Σφακιανάκη.

