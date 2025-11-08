«Είναι το γράμμα δράμα, που σκοτώνει, τις νύχτες δεν μπορώ να κοιμηθώ…». Οι στίχοι του τραγουδιού «Θέλω να σε ξαναδώ» μοιάζουν να αντικατοπτρίζουν το ψυχολογικό σοκ που βιώνει ο Νότης Σφακιανάκης μετά την απώλεια της γυναίκας που σημάδεψε τη ζωή του, της Κίλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής περνά δύσκολες στιγμές, καθώς το σημείωμα που άφησε εκείνη πριν φύγει από τη ζωή, αλλά και τα λόγια του αποχαιρετισμού της, έχουν προκαλέσει βαθιά συναισθηματική φόρτιση. Η αποτέφρωσή της στη Ριτσώνα έχει προγραμματιστεί για σήμερα, γεγονός που εντείνει την ένταση των τελευταίων ωρών για τον καλλιτέχνη.

Εγκλωβισμένος εκούσια τα τελευταία χρόνια σε μια ιδιότυπη αυτοεξορία, μακριά από τη δημόσια σφαίρα και τη νύχτα, ο πρίγκιπας της νύχτας κλήθηκε από το 2019 και μετά να διαχειριστεί μια πολύ σκληρή πραγματικότητα.

Την ασθένεια της συζύγου του Κίλι, η οποία έσβησε τελικά την περασμένη Κυριακή ανήμερα των εξηκοστών έκτων γενεθλίων του, θαρρείς και περίμενε να του ευχηθεί πρώτα και μετά να φύγει για το πιο μοναχικό ταξίδι του ανθρώπου.

Τι κι αν είχαν χωρίσει αθόρυβα; Είχαν πορευτεί μαζί για τριάντα χρόνια, είχαν αποκτήσει δύο παιδιά και η Κίλι ήταν πάντα εκεί, δίπλα του, στα εύκολα, αλλά κυρίως στα δύσκολα, όταν δεχόταν σκληρή κριτική για όσα έλεγε κατά καιρούς.

Γι’ αυτό αλλά και για όλα όσα είχαν ζήσει, ο ίδιος έκανε τα πάντα για τη θεραπεία της, επιστρατεύοντας τους καλύτερους γιατρούς στην Ελλάδα αλλά και στην Αγγλία, σύμφωνα με όσα ακούγονται από το ευρύ περιβάλλον του τραγουδιστή.

Έδωσε έναν αγώνα μέχρι το τέλος, εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες της ιατρικής, ελπίζοντας ίσως και σ’ ένα θαύμα για τη σύζυγό του, μολονότι γνώριζε και ο ίδιος ότι τα θαύματα σπανίζουν στην εποχή μας.

Το τελευταίο διάστημα, όταν η κατάσταση της Κίλι επιδεινώθηκε και το αναπόφευκτο τέλος πλησίαζε, ήταν καθημερινά στην κατοικία της Βάρκιζας και πάρα πολλές φορές διανυκτέρευε εκεί, δίπλα στη γυναίκα που σημάδεψε ανεξίτηλα τη ζωή του.

Ο χωρισμός, η διάγνωση και η αρχή της Οδύσσειας

Την άνοιξη του 2019 ο Νότης Σφακιανάκης εμφανίζεται με την Πάολα σε νυχτερινό κέντρο του επιχειρηματία Ηλία Μαροσούλη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί πάρα πολλές φορές.

Το ξημέρωμα της Κυριακής 4 Μαρτίου λαμβάνει χώρα το γνωστό επεισόδιο με την τραγουδίστρια, που οδηγεί το σχήμα σε διάλυση δύο εβδομάδες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία.

Ανάμεσα στα πολλά που γίνονται γνωστά στο παρασκήνιο είναι και το ότι ο Νότης μένει μόνιμα σ’ ένα διαμέρισμα που του έχει φτιάξει ο Μαροσούλης πάνω από το μαγαζί.

Φίλοι και γνωστοί του λένε τότε ότι επιλέχθηκε αυτή η λύση για να μην οδηγεί μέχρι τη Βάρκιζα κουρασμένος -είναι γνωστό σε όλους ότι ο Νότης δεν κοιμάται παρά τέσσερις-πέντε ώρες- αλλά όταν κλείνει το κέντρο αυτός εξακολουθεί να διαμένει εκεί.

Είναι τότε που θα ακουστούν οι πρώτοι ψίθυροι για κρίση στον γάμο του με την Κίλι, λίγο πριν συμπληρώσουν τριάντα χρόνια έγγαμου βίου, με το ζευγάρι να μην μπαίνει στη διαδικασία επιβεβαίωσης ή διάψευσης.

Η είδηση όμως δεν διαψεύδεται από το φιλικό περιβάλλον τους, ενώ τον Νοέμβριο του 2020 η σύλληψη του Νότη για οπλοκατοχή και ναρκωτικές ουσίες φέρεται να είναι άλλος ένας λόγος που οδηγεί το ζευγάρι στον αθόρυβο χωρισμό.

Ο Νότης αφήνει το σπίτι της Βάρκιζας, στο οποίο επιστρέφει σποραδικά για να δει τα παιδιά του και την Κίλι, αφού ο χωρισμός τους έγινε μέσα σε ήρεμο κλίμα.

Λίγους μήνες μετά θα αρχίσει ο Γολγοθάς της γλυκιάς Αγγλίδας, όταν θα διαγνωσθεί, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει πλέον, με επαυξημένο παρκινσονικό σύνδρομο.

Πρόκειται για μια επιθετική μορφή ασθένειας, τα συμπτώματα της οποίας προσομοιάζουν με αυτά της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας, ενώ γράφτηκε και ειπώθηκε επίσης ότι έπασχε από κάποιο αυτοάνοσο ή τη γνωστή νόσο του Πάρκινσον.

Ο,τι και να ήταν αυτό, κάνοντας ό,τι ήταν δυνατό για να έχει την καλύτερη ιατρική αντιμετώπιση, αρχικά στην Ελλάδα.

Δεν έμεινε μόνο εκεί όμως, αλλά φέρεται να ζήτησε τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών ιατρικών κέντρων για τη συγκεκριμένη νόσο στο εξωτερικό και ειδικότερα στην Αγγλία.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Κίλι, σύμφωνα με πληροφορίες, ταξίδεψε αρκετές φορές στη Βρετανία για εξειδικευμένες εξετάσεις και θεραπεία, ενώ μετά επέστρεφε στην Ελλάδα και την κατοικία της Βάρκιζας.

Οι δύσκολες στιγμές, το προσωπικό και ο Γολγοθάς

Σε αυτό το δύσβατο μονοπάτι που κλήθηκε να βαδίσει η Κίλι, υπήρχαν ήσυχες μέρες, αλλά και δύσκολες στιγμές, αφού με την πάροδο του χρόνου και παρά τη φαρμακευτική αγωγή η κατάστασή της επιδεινωνόταν σταδιακά.

Στο σπίτι υπήρχε καθημερινά νοσηλευτικό προσωπικό που εναλλασσόταν ώστε η Κίλι να έχει την απαραίτητη φροντίδα μέρα και νύχτα, ειδικά όσο πέρναγαν οι μήνες.

Γιατροί πηγαινοέρχονταν σχεδόν καθημερινά στην κατοικία όλα αυτά τα χρόνια, ενώ τα παιδιά της, ο Απόλλωνας και η Αφροδίτη, στάθηκαν πάρα πολύ στη μητέρα τους σε αυτή την περιπέτεια, γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν το αναπόφευκτο τέλος.

Το ήξερε και ο Νότης, γι’ αυτό της στάθηκε όσο μπορούσε, βλέποντάς την όλο και πιο συχνά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας στην άκρη τον χωρισμό τους και την όποια νέα εκκίνηση στην προσωπική του ζωή.

Ούτως ή άλλως, όπως είθισται να λένε, ένα ζευγάρι με παιδιά δεν «χωρίζει» ποτέ και ας πάρει διαζύγιο, πόσο μάλλον ο Νότης με την Κίλι, που ήταν ένα από τα πιο «αθόρυβα» ζευγάρια της σόου μπιζ.

Αυτή την «αθόρυβη» στάση κράτησαν μέχρι το τέλος, ενώ η ασθένεια της Κίλι δεν είχε γίνει ευρέως γνωστή, αφού η οικογένεια προσπάθησε να μην διαρρεύσει προς τα έξω.

Ο Νότης, ούτως ή άλλως, ήταν εξαφανισμένος από αυτό που λέμε δημόσιος βίος, παρά τον θόρυβο που δημιουργεί ακόμη, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν έξι χρόνια μακριά από τις πίστες.

Όταν κατά καιρούς -ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια- ρεπορτάζ τον ήθελαν να επιστρέφει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο ή να ετοιμάζει συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, αυτός είχε το μυαλό του στην Κίλι.

Σε αυτή την ιδιότυπη αυτοεξορία που έχει επιλέξει, μιλάει πλέον με πολύ λίγους ανθρώπους, έχοντας αφήσει εκτός «κολλητούς» φίλους ζωής, όχι επειδή δεν τους αγαπάει αλλά επειδή έχει επιλέξει να απομονωθεί.

Ο Γολγοθάς της Κίλι έγινε και δικός του όλα αυτά τα χρόνια της ασθένειάς της, που έφερε τα πάνω-κάτω στην οικογένειά τους, αλλάζοντας τις ζωές τους.

Το τέλος ήρθε στα γενέθλιά του

Τους τελευταίους μήνες η υγεία της Αγγλίδας, που ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και τελικά έμεινε για πάντα αφού ερωτεύθηκε τον άγνωστο τότε -μιλάμε για το 1985- Νότη Σφακιανάκη, όδευε προς αυτό που όλοι απέφευγαν να δεχτούν.

Τα κινητικά προβλήματα ήταν δεδομένα πλέον, όμως όλοι ήλπιζαν ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, επειδή ως γνωστόν η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, όπως ειπώθηκε και γράφτηκε, η Κίλι έφαγε με φίλους και την επόμενη μέρα, η μοίρα έπαιξε το πιο άσχημο παιχνίδι της σε αυτή την ευγενική ψυχή.

Επέλεξε να την πάρει ανήμερα των γενεθλίων του Νότη Σφακιανάκη, του άνδρα που κυριάρχησε στη ζωή της από εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 που γνωρίστηκαν στην Κω.

Αυτός ένας άγνωστος τότε τραγουδιστής, αυτή ένα κορίτσι που έκανε διακοπές χάρη σ’ ένα ταξίδι-δώρο των γονιών της, μόλις πήρε το πτυχίο της ως ξεναγός από κολέγιο στην Αγγλία.

Μαζί του ανέβηκε στην Αθήνα, μαζί του πορεύθηκε τον δύσκολο δρόμο της καταξίωσης γι’ αυτόν τον ιδιόρρυθμο τύπο, που ντυνόταν με δικά του ρούχα, είχε φαβορίτες και ένα στυλ εντελώς διαφορετικό από τους συναδέλφους του.

Όταν άρχισε να ανεβαίνει, της άρεσε να πηγαίνουν βόλτες με τη μηχανή Harley Davidson -το πρώτο ακριβό αντικείμενο που αγόρασε ο Νότης- στη θάλασσα που και οι δύο αγαπούσαν πολύ.

Όσο αυτός ανέβαινε, τόσο αυτή στεκόταν διακριτικά στο πλευρό του όποτε χρειαζόταν, αποφεύγοντας συνειδητά τη δημοσιότητα για «ψύλλου πήδημα».

Την περασμένη Κυριακή, η κόρη της ήταν αυτή που εντόπισε τη μητέρα της χωρίς αισθήσεις και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την Κίλι Σφακιανάκη στο Ασκληπιείο Βούλας.

Οι γιατροί την παρέλαβαν χωρίς σφυγμό και παρότι της έγινε ΚΑΡΠΑ για σαράντα λεπτά, δεν επανήλθε, ενώ το νέο του θανάτου της έγινε γνωστό από τη φίλη του Νότη Σφακιανάκη, Ρούλα Χάμου.

Τα επόμενα 24ωρα ήταν τα πλέον δύσκολα για τα εναπομείναντα μέλη της οικογένειας, που έπρεπε, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, να συμφιλιωθούν και να δεχτούν την απώλεια μιας γυναίκας που ήταν μια πραγματική κυρία και ο πιο δικός τους άνθρωπος.

