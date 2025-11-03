Θλίψη για τον Νότη Σφακιανάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Κίλι, ανήμερα των γενεθλίων του, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση της δημοσιογράφου, Ρούλας Χάμου στο Instagram. Συγκεκριμένα κοινοποίησε τα ξημερώματα της Δευτέρας ένα story, μέσα από το οποίο αποχαιρέτησε τη σύζυγο του τραγουδιστή.

«Η όμορφη, ευγενής, καλοψυχή Keeley Σφακιανάκη δεν είναι από εχθές μαζί μας. Έφυγε το βράδυ γενεθλίων του Νότη. Ήμασταν τυχεροί όσοι τη γνωρίσαμε και τη συναναστραφήκαμε. Keeley, σε αγαπώ» έγραψε.

Δείτε την ανάρτησή της

