Δεν το αρνείται ότι παντρεύεται, είπε η Φαίη Σκορδά στον αέρα της εκπομπής της «Buongiorno», επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα για τον γάμο της. Ωστόσο, ανέφερε η παρουσιάστρια, δεν είναι η στιγμή να πει κάποια πράγματα.

Το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου παρουσιάστηκε στην εκπομπή το εξώφυλλο του περιοδικού «HELLO!» με την παρουσιάστρια, σύμφωνα με το οποίο η ίδια «κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της» με τον αρχιτέκτονα σύντροφό της. Ο Άρης Καβατζίκης που κρατούσε το τεύχος ανέφερε ότι η τελετή θα γίνει πριν από το καλοκαίρι. Τότε, η Φαίη Σκορδά δέχτηκε σχόλια από τους συνεργάτες της, οι οποίοι αναμένουν την πρόσκληση για τον γάμο της με τον δημοσιογράφο να προσθέτει ότι πρώτα θα γίνει μια μικρή τελετή και μετά ένα μεγαλύτερο πάρτι για τον εορτασμό.



Όπως είπε ο ίδιος: «Πάντως αγαπητοί συνάδελφοι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει πριν το καλοκαίρι. Θα είναι σε πολύ στενό κύκλο, υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο οι μάρτυρες. Θα γίνει και ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουμε το ευτυχές γεγονός».



Πηγαίνοντας στη συνέχεια στον καναπέ να συναντήσει τη Βίκυ Παγιατάκη, η παρουσιάστρια απάντησε στην αστρολόγο πως δεν αρνείται τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, απλά δεν έχει έρθει ακόμα η στιγμή να πει περισσότερα.

Ο διάλογος της Φαίης Σκορδά με τη Βίκυ Παγιατάκη:

Φ.ΣΚ.: Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω!

Β.Π.: Τι άλλο να κάνεις; Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο; Αυτό είναι διπλωματία. Δεν αποδέχεσαι τίποτα, δεν συμφωνείς με τίποτα

Φ.ΣΚ.: Δεν έχω κάτι να πω! Όταν θα έχω, θα το πω

Β.Π.: Ο καθένας λέει ότι θέλει. Η αρμόδια να μιλήσει είσαι εσύ, όταν είναι θα μας πεις, αν είναι και εφόσον είναι

Φ.ΣΚ.: Προφανώς για να γράφεται… Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, το παίζω και δεν μιλάω… Απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει!

Στο παρελθόν, η Φαίη Σκορδά ήταν παντρεμένη με τον Γιώργο Λιάγκα (από το 2010 έως το 2016), με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο γιους. Ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο πρώην άντρας της είναι ενήμερος για τον γάμο της και σέβεται απόλυτα την επιλογή της.

protothema.gr