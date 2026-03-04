Ο αμυντικός της εθνικής Αγγλίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, καταδικάστηκε από ελληνικό δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή για το περιστατικό που σημειώθηκε στη Μύκονο το 2020, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports.

Το 2020, ο Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για επαναλαμβανόμενη σωματική βλάβη, απόπειρα δωροδοκίας και βία κατά δημοσίων υπαλλήλων μετά τη σύλληψή του στη Μύκονο σε μια συμπλοκή κατά την οποία δέχθηκαν επίθεση δύο αστυνομικοί.

Ο Μαγκουάιρ, ο οποίος κρατήθηκε για δύο ημέρες μετά το περιστατικό και αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, καταδικάστηκε σε αναστολή ποινής φυλάκισης 21 μηνών και 10 ημερών, αλλά του χορηγήθηκε πλήρης επανεκδίκαση μετά από έφεση κατά των καταδικαστικών αποφάσεων του ελληνικού δικαστηρίου για πολλαπλές κατηγορίες.

Σύμφωνα με την ελληνική δικαστική διαδικασία, η έφεση ακύρωσε την καταδίκη του Μαγκουάιρ πριν από την πλήρη επανεκδίκαση σε ανώτερο δικαστήριο. Η επανεκδίκαση αναβλήθηκε πολλές φορές.

Ο Μαγκουάιρ αντιμετώπισε κατηγορίες για μη σοβαρή επίθεση, αντίσταση κατά της σύλληψης και απόπειρα δωροδοκίας. Ο 32χρονος καταδικάστηκε και για τις τρεις κατηγορίες, αλλά δεν θα εκτίσει ποινή φυλάκισης. Η νομική του ομάδα θα ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το Sky Sports.

Ο αδελφός του Μαγκουάιρ, Τζο, και ο φίλος του, Κρίστοφερ Σάρμαν, κρίθηκαν επίσης ένοχοι για αδικήματα που σχετίζονται με το περιστατικό και έλαβαν ποινές φυλάκισης με αναστολή το 2020. Και οι δύο αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

