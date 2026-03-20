Από τη ζωή έφυγε ο Τσακ Νόρις. Η είδηση ανακοινώθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση της οικογένειάς του στο επίσημο προφίλ του στο Instagram.

«Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Παρόλο που θα θέλαμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια. Για τον κόσμο, ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας απίστευτος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας. Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και μια αμετακίνητη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα σε τόσες ζωές. Παρόλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τόσα πολλά για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, ήσασταν φίλοι του. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ακούσει για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τις προσευχές και τη στήριξη που του στείλατε. Καθώς θρηνούμε αυτή την απώλεια, σας ζητούμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας. Με αγάπη, η οικογένεια Νόρις».

Ο Τσακ Νόρις, όπως είχε αποκαλύψει το TMZ την Πέμπτη 19 Μαρτίου, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Χαβάης εξαιτίας έκτακτου περιστατικού. Πηγές με γνώση της κατάστασης, ανέφεραν πως το επείγον περιστατικό σημειώθηκε τις τελευταίες 42 ώρες. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό τι ακριβώς συνέβη. Ο ηθοποιός γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του πριν από μερικές μέρες, δημοσιεύοντας μάλιστα βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται να γυμνάζεται υπό την επίβλεψη του προπονητή του.

Ποιος ήταν

Ο Τσακ Νόρις, κατά κόσμον Κάρλος Ρέι Νόρις, γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1940 και υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του αμερικανικού κινηματογράφου δράσης και των πολεμικών τεχνών. Με μια καριέρα που συνδύασε πειθαρχία, δύναμη και μία έντονη προσωπικότητα, κατάφερε να χτίσει τον μύθο του «ανίκητου», τόσο στη μεγάλη οθόνη όσο και στην πραγματική ζωή.

Μετά την υπηρεσία του στην Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου απέκτησε και το προσωνύμιο «Τσακ», στράφηκε στις πολεμικές τέχνες. Ξεκινώντας ως ερασιτέχνης, εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους κορυφαίους καρατέκα παγκοσμίως, κατακτώντας τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή καράτε μεσαίων βαρών για έξι συνεχόμενα χρόνια, από το 1968 έως το 1974. Παράλληλα, ίδρυσε το δικό του σύστημα πολεμικών τεχνών, το Chun Kuk Do, αφήνοντας το αποτύπωμά του και ως δάσκαλος.

Η μετάβασή του στην υποκριτική ήρθε φυσικά, με τον ίδιο να γίνεται γρήγορα συνώνυμο των ταινιών δράσης. Ξεχώρισε ήδη από το 1972, όταν πρωταγωνίστησε δίπλα στον Bruce Lee στην ταινία Way of the Dragon, σε μια από τις πιο ιστορικές μονομαχίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Αργότερα, κατέκτησε και την τηλεόραση με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημοφιλή σειρά Walker, Texas Ranger (1993–2001), που τον καθιέρωσε ως λαϊκό ήρωα.

Η δημόσια εικόνα του «σκληρού» και ανίκητου άνδρα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τη δεκαετία του 2000, μέσα από το διαδικτυακό φαινόμενο «Chuck Norris facts», όπου χρήστες από όλο τον κόσμο του απέδιδαν χιουμοριστικά υπερφυσικές ικανότητες, μετατρέποντάς τον σε ποπ σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία, ήταν γνωστός για την έντονη θρησκευτική του πίστη και τη συντηρητική πολιτική του στάση. Υπήρξε ενεργός υποστηρικτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ενώ στήριξε ανοιχτά την υποψηφιότητα του Mike Huckabee για το προεδρικό χρίσμα το 2008. Παράλληλα, έγραψε βιβλία με χριστιανικό περιεχόμενο και διατηρούσε αρθρογραφία στη συντηρητική πλατφόρμα WorldNetDaily.

