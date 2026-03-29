Τις συνθήκες υπό τις οποίες προέκυψε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Μαρινέλλα» είχε περιγράψει ο συγγραφέας Γιάννης Ξανθούλης.

Αυτή είναι η διήγησή του: «Ήταν ένα κέντρο στο Πανόραμα. Πάει εκεί ως Κική Παπαδοπούλου. Τη βλέπει εκεί μια ξύπνια, πονηρή, η ιδιοκτήτρια του κέντρου, της λέει “πώς σε λένε;”, “Κική Παπαδοπούλου” απάντησε. “Έτσι θα σε βγάλουμε; Ως Κική Παπαδοπούλου;”.

Ήταν τότε ο Τόλης Χάρμας εκεί. Αυτός είχε γίνει πολύ γνωστός, το ’55 – ’56, με την ταινία “Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο”. Τότε, είχε βγάλει ένα τραγούδι που έλεγε “και τη λένε Μαρινέλλα κι είναι η πρώτη κατσιβέλα”. Το είχε γράψει ο Χάρμας και της λέει “καλέ, δεν σε βγάζουμε Μαρινέλλα;” και εκείνη λέει “μωρέ δεν με βγάζετε όπως θέλετε;”».

