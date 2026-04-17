Η δημόσια τοποθέτηση της Χριστίνας Πολίτη για τη σχέση της με την Άννα Βίσση έδωσε νέα τροφή στα σενάρια περί κρίσης ανάμεσα στις δύο γυναίκες, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει πλήρως το τοπίο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», η κοσμικογράφος παραδέχθηκε εμμέσως ότι οι σχέσεις τους περνούν μια δύσκολη φάση, επιλέγοντας ωστόσο έναν πιο υπαινικτικό λόγο.

«Δεν μπορούσα ποτέ να καταπιεστώ, έλεγα πάντα αυτά που ήθελα κι αυτό έχει συνέπειες» σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως η ειλικρίνειά της ίσως έχει παίξει ρόλο στις εξελίξεις.

«Τα συναισθήματα και τα αισθήματα για τους ανθρώπους μου είναι καταγεγραμμένα και τα ξέρουν όλοι. Δεν αλλάζουν τα συναισθήματα από τη μια μέρα στην άλλη. Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα, γιατί… έχει ο καιρός γυρίσματα, που το λέει κάποια άλλη τραγουδίστρια» σημείωσε με νόημα η γνωστή κοσμικογράφος.

«Όλα παρερμηνεύονται»

Αποφεύγοντας να δώσει σαφείς απαντήσεις για το αν πρόκειται για περίοδο ξεκαθαρίσματος, η Χριστίνα Πολίτη τόνισε πως η δημοσιότητα περιπλέκει τις καταστάσεις: όλα παρερμηνεύονται, ειδικά όταν ένα πρόσωπο βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο. Με διάθεση αυτοσαρκασμού σχολίασε μάλιστα ότι έχει κουραστεί να βλέπει την εικόνα της να αναπαράγεται παντού.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά της στη χρήση του ChatGPT για συμβουλές πριν από την εμφάνισή της, επιλέγοντας τελικά μια πιο προσεκτική στάση απέναντι στις ερωτήσεις.

Παράλληλα, μίλησε γενικότερα για τις σχέσεις στον χώρο της showbiz, υπογραμμίζοντας ότι θαυμάζει το ταλέντο και την αυθεντικότητα, αλλά ξεκαθάρισε πως αυτά δεν αρκούν για να διασώσουν μια προσωπική σχέση.

«Αυτά είναι δευτερεύοντα θέματα»

Σε πιο προσωπικό τόνο, η Χριστίνα Πολίτη εξήγησε ότι πλέον δεν την επηρεάζουν ζητήματα που θεωρεί δευτερεύοντα, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε σοβαρά θέματα, όπως η υγεία.

Όσο για την Άννα Βίσση, επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη επιτυχία και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

«Κάνει sold out το ΟΑΚΑ σε πέντε λεπτά, έχει άλλα πράγματα να διαχειριστεί» ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν καταλήξει με ένα σαφές μήνυμα: οι προσωπικές διαφορές καλό είναι να λύνονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά τις προσεκτικές της διατυπώσεις, η τοποθέτηση της Χριστίνας Πολίτη φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η άλλοτε στενή σχέση των δύο γυναικών δοκιμάζεται, με την εξέλιξη της υπόθεσης να παραμένει ανοιχτή.

