Το περιεχόμενο της τελευταίας ημερολογιακής καταχώρησης της βασίλισσας Ελισάβετ αποκαλύφθηκε στις σελίδες μιας βασιλικής βιογραφίας.

«Η εκλιπούσα βασίλισσα έγραψε στο ημερολόγιό της μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της σε ηλικία 96 ετών στις 8 Σεπτεμβρίου 2022», γράφει ο Ρόμπερτ Χάρντμαν στην επικαιροποιημένη έκδοση του βιβλίου του Charles III: New King. Νέα Αυλή. The Inside Story, το οποίο κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου.

Ενώ βρισκόταν στη Βαλτιμόρη η Βασίλισσα -η οποία κρατούσε επιμελώς ένα ημερολόγιο καθ’ όλη τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της – κάθισε, όπως έκανε πάντα, να καταγράψει τα γεγονότα της ημέρας. «Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η μονάρχης ήταν επιμελής στην τεκμηρίωσή της, ακόμη και όταν η ασθένεια την έκανε όλο και πιο αδύναμη», ανέφερε ο βιογράφος.

Η καταχώριση στο ημερολόγιο ήταν απλή: «Ο Έντουαρντ ήρθε να με δει», έγραψε ο Χάρντμαν, αναφερόμενος στον Σερ Έντουαρντ Γιανγκ. ο ιδιωτικός γραμματέας της, ο οποίος βοηθούσε τη βασίλισσα να κανονίσει την ορκωμοσία των υπουργών της νεοεκλεγείσας πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας. Ο διορισμός της Τρας στις 6 Σεπτεμβρίου θα αποδεικνυόταν η τελευταία δημόσια δέσμευση της Βασίλισσας έπειτα από μια ζωή προσφοράς στον δημόσιο βίο.

«Έγραψε δύο μέρες πριν από το θάνατό της», σημείωσε ο Χάρντμαν, σύμφωνα με ένα απόσπασμα στο The Telegraph. «Η τελευταία της καταχώριση ήταν αληθινή και πρακτική».

Το ημερολόγιο της Βασίλισσας Ελισάβετ δεν ήταν ένα τετράδιο για ενδοσκόπηση, αλλά μάλλον ένα αρχείο καταγραφής των γεγονότων που συνέβησαν κατά τις πολυάσχολες μέρες της, που πιθανότατα θα τη βοηθούσαν να θυμάται όσα έγιναν κάθε μέρα και ενδεχομένως να χρησιμεύσει ως αρχείο της καθημερινότητάς της στους ιστορικούς του μέλλοντος.

«Δεν έχω χρόνο να ηχογραφήσω συνομιλίες, μόνο γεγονότα», είπε κάποτε η βασίλισσα Ελισάβετ στον κοινωνιολόγο Kenneth Rose.

Ένα πρώην μέλος του βασιλικού προσωπικού είπε στη Sun το 2019 ότι η βασίλισσα Ελισάβετ έγραψε στο ημερολόγιό της με στυλό χρησιμοποιώντας μαύρο μελάνι και ότι κάθε ημερολόγιο σημειωνόταν με τον κρυπτογράφο της και σημειωνόταν με ρωμαϊκούς αριθμούς. Τα ημερολόγια ήταν δερματόδετα και το γράψιμο σε αυτά ήταν η τελευταία πράξη της ημέρας για την αείμνηστη Βασίλισσα κάθε βράδυ «όσο αργά ή όσο κουρασμένη κι αν είναι», είπε το πρώην μέλος του βασιλικού προσωπικού. «Είναι ένα καθήκον που δεν πρέπει να το χάσει, και γράφει στο γραφείο, ποτέ στο κρεβάτι».

Ο γιος και διάδοχός της, ο βασιλιάς Κάρολος, κρατά επίσης ημερολόγιο, αλλά «Δεν γράφει υπέροχα αφηγηματικά ημερολόγια όπως παλιά», είπε στον Χάρντμαν ένα ανώτερο μέλος του βασιλικού προσωπικού. Αντίθετα, «καθαρίζει τις αναμνήσεις και τις σκέψεις του» στο τέλος κάθε μέρας.

