Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε συναυλία στο Περού, όταν drone που κατέγραφε πλάνα της εκδήλωσης έπεσε με δύναμη στο πρόσωπο της τραγουδίστριας Σουζάνα Αλβαράδο, μέλους του συγκροτήματος Corazón Serrano.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η στιγμή που το drone χτυπά την καλλιτέχνιδα στη σκηνή, μπλέκεται στα μαλλιά της και την αναγκάζει να διακόψει την ερμηνεία της.

Ευτυχώς η Αλβαράδο δεν τραυματίστηκε σοβαρά και με τη βοήθεια συναδέλφων της κατάφερε λίγη ώρα αργότερα να συνεχίσει την εμφάνισή της.

Durante una presentación en Chiclayo, la vocalista Susana Alvarado, integrante de la agrupación peruana Corazón Serrano, fue impactada en el rostro por un dron que grababa el espectáculo. El aparato se enredó en su cabello, obligándola a detener momentáneamente la actuación.… pic.twitter.com/pjQ7X5s1Gd — Radio i99 (@Radio_i99) September 2, 2025

Το συμβάν, που έγινε στις 30 Αυγούστου στην πόλη Τσικλάγιο, άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση drones σε μαζικές εκδηλώσεις. Παρότι προσφέρουν εντυπωσιακές εικόνες, η απουσία αυστηρών πρωτοκόλλων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους.

