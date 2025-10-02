Σε μια συμβολική πράξη με έντονη περιβαλλοντική και πολιτική χροιά, ο Πάπας Λέων ΙΔ ευλόγησε ένα μεγάλο παγάκι, απαντώντας εμμέσως στις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «απάτη».

Η πράξη του Ποντίφικα έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Raising Hope», αφιερωμένης στη συμπλήρωση δέκα ετών από την εγκύκλιο Laudato Si του Πάπα Φραγκίσκου για την προστασία του περιβάλλοντος.

Wednesday afternoon, Pope Leo XIV addressed participants in the Raising Hope Conference in Castel Gandolfo, organised by the Laudato Si’ Movement, commemorating the 10th anniversary of Pope Francis’ encyclical of the same name.



Με ευχή που απηύθυνε μπροστά σε περίπου 1.000 εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων, ο Πάπας είπε: «Κύριε της Ζωής, ευλόγησε αυτό το νερό, ας ξυπνήσει τις καρδιές μας, ας καθαρίσει την αδιαφορία μας, ας απαλύνει τον πόνο μας και ας ανανεώσει την ελπίδα μας».

Ο Λέων ΙΔ επέκρινε όσους, όπως είπε, «γελοιοποιούν όσους μιλούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη», καλώντας τους πιστούς και τις κοινωνίες να απαιτήσουν από τους ηγέτες «θαρραλέα δράση χωρίς καθυστερήσεις».

The Blessing of the Waters by Pope Leo XIV, at today’s ‘Raising Hope for Climate Justice’ International Conference at Castel Gandolfo. pic.twitter.com/QL5T5TOCvg October 1, 2025

Ο Πάπας ζήτησε από τις οργανώσεις να εντείνουν την πίεση στις κυβερνήσεις για αυστηρότερα πρότυπα μείωσης εκπομπών και μέτρα περιορισμού των ζημιών που ήδη έχουν προκληθεί. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η επικείμενη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα θα «ακούσει την κραυγή της Γης και την κραυγή των φτωχών».

Η εικόνα του Ποντίφικα να ευλογεί το παγάκι έγινε γρήγορα viral, αναδεικνύοντας το μήνυμα της Εκκλησίας για την κλιματική κρίση και την ανάγκη παγκόσμιας κινητοποίησης.

Protothema.gr