Ένα ρομπότ της Tesla κατάφερε να τραβήξει πάνω του όλα τα φώτα στην πρεμιέρα της ταινίας Tron: Ares στο Λος Άντζελες, επισκιάζοντας ακόμη και τους σταρ του Χόλιγουντ.

Το ανθρωποειδές Optimus, γνωστό δημιούργημα της εταιρείας του Έλον Μασκ, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί και άρχισε να εκτελεί κινήσεις που θύμιζαν κουνγκ φου μπροστά στον Τζάρεντ Λέτο, προκαλώντας έκπληξη και γέλια στους παρευρισκόμενους.

I’m at the TRON: Ares movie premiere with Jared Leto 👀



Check out my sick kung fu moves 😈 pic.twitter.com/lpl3QbYLnH October 7, 2025

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που ανάρτησε ο επίσημος λογαριασμός της Tesla στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές. Ενώ αρκετοί χρήστες το χαρακτήρισαν διασκεδαστικό, άλλοι το θεώρησαν υπερβολικό και ανησυχητικό, ειδικά μετά τις πληροφορίες για τεχνική δυσλειτουργία που φέρεται να προκάλεσε τραυματισμό τεχνικού της ομάδας.

Η υπόθεση έχει πλέον αποκτήσει νομική διάσταση, καθώς έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον της Tesla για «βίαιη δυσλειτουργία» του ρομπότ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση, ωστόσο το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τα όρια και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και το πόσο έτοιμος είναι ο κόσμος για ρομπότ που αλληλεπιδρούν με το κοινό.

Ένα στιγμιότυπο δημοσίων σχέσεων φαίνεται να εξελίσσεται σε σκάνδαλο που απειλεί να πλήξει την εικόνα της εταιρείας του Έλον Μασκ.

