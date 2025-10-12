Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όταν ένας νεαρός άνδρας προχώρησε σε πράξη ασέβειας λίγα μέτρα από το περίφημο Baldacchino του Τζαν Λορέντσο Μπερνίνι.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο άνδρας κατάφερε να περάσει το προστατευτικό κιγκλίδωμα που περιβάλλει τον ιερό βωμό, ανέβηκε τα σκαλιά και, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα δεκάδων επισκεπτών, κατέβασε τα παντελόνια του και ούρησε στον χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί της Παρασκευής (10 Οκτωβρίου) και αποτυπώθηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα Il Tempo. Το υλικό δείχνει τον νεαρό να προσεγγίζει το σημείο κάτω από τον εμβληματικό θόλο και να ενεργεί με προκλητική στάση.

Η ασφάλεια της Βασιλικής αντέδρασε άμεσα. Καραμπινιέροι που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν, συνέλαβαν τον δράστη επί τόπου και τον απομάκρυναν από τον ιερό χώρο.

Σύμφωνα με την Il Tempo, ο Πάπας Φραγκίσκος ενημερώθηκε για το περιστατικό και φέρεται να εξέφρασε τον βαθύ του αποτροπιασμό για την προσβολή σε έναν από τους πιο ιερούς τόπους της Καθολικής Εκκλησίας.

Protothema.gr