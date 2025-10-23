Το BFMTV επιχειρεί να αναπαραστήσει τα κρίσιμα λεπτά της θεαματικής κλοπής στο Λούβρο, καταγράφοντας με τεχνητή νοημοσύνη κάθε κίνηση των δραστών αλλά και του προσωπικού ασφαλείας του μουσείου.

Το ερώτημα που απασχολεί πλέον τη διεθνή κοινότητα είναι πώς οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την αποκαλούμενη «κλοπή του αιώνα» μέρα μεσημέρι, σε ένα από τα πιο φυλασσόμενα μουσεία του κόσμου.

Με αισθητική που θυμίζει τα κόμικς της Marvel, οι Γάλλοι ψηφιακοί δημιουργοί δείχνουν σε ένα βίντεο περίπου τριών λεπτών πώς οι δράστες ανέβηκαν στο μπαλκόνι, έκοψαν το τζάμι, απείλησαν το προσωπικό με το ηλεκτρικό πριόνι, απέσπασαν την πολύτιμη λεία τους και έφυγαν με τα σκούτερ δίπλα στον Σηκουάνα.

Στο βίντεο γίνεται απόπειρα να αποτυπωθούν οι κινήσεις του προσωπικού ασφαλείας αλλά και οι επισκέπτες που απομονώθηκαν έξω από τη περίμετρο ασφαλείας. Παράλληλα, μια δημοσιογράφος εξηγεί στα γαλλικά τη ροή των γεγονότων.

