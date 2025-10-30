Το ΝΒΑ ετοιμάζει νέο video game με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, υπό τον τίτλο «NBA The Run», σε συνεργασία με την εταιρεία Play by Play Studios, που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της EA.

Το παιχνίδι, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, θα προσφέρει αγώνες μπάσκετ σε γρήγορο ρυθμό, οι οποίοι θα διεξάγωνται μέσω πλατφορμών σε φανταστικά γήπεδα του δρόμου.

Κάθε παίκτης θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τρεις παίκτες στην ομάδα του, όπως φυσικά και ο αντίπαλος. Streetball 3Χ3 matchups λοιπόν, καθώς οι Αμερικανοί προσπαθούν μέσω της τεχνολογίας να αναβιώσουν το θρυλικό NBA Jam.

Το πιο φημισμένο μπασκετικό ηλεκτρονικό παιχνίδι, είναι φυσικά το NBA2K, αλλά πλέον αποκτά ανταγωνισμό. Το νέο αυτό video game θα είναι διαθέσιμο για PlayStation 5, Xbox Series S/X και οι χρήστες θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν επίσης μέσω PC, με δικαίωμα για cross – play.

Το πρώτο τρέιλερ έχει ήδη κυκλοφορήσει και είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακό.

Η εταιρία μας δείχνει ένα παρκέ του δρόμου, στο οποίο έχουν ζωγραφιστεί οι φιγούρες των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς και Άντονι Έντουαρντς, αλλά δεν θα είναι μόνο οι συγκεκριμένοι εικονικοί super-stars διαθέσιμοι για τους χρήστες. Στεφ Κάρι, Λαμέλο Μπολ και Κούπερ Φλαγκ, όπως φαίνεται στο promo video, αποτελούν επίσης «πόλους έλξης» για όσους αγοράσουν το νέο ηλεκτρονικό παιχνίδι, που θα αποφέρει στους creators πολλά εκατομμύρια δολάρια.

