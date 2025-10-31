Το Halloween ή Χαλοουίν, συγκαταλέγεται στις παλαιότερες παραδόσεις του κόσμου, έχοντας άμεση συσχέτιση με παγανιστικές και θρησκευτικές προσεγγίσεις.

Παρόλο που στην Κύπρο έχουμε συνδεδεμένο το Halloween με πάρτι, τρομακτικές αμφιέσεις, φαναράκια, σκαλίσματα κολοκύθας και μοίρασμα γλυκών (trick or treat), σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά κατά βάση στη Βόρεια Αμερική, η τήρηση του Χάλοουϊν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη μιας τριήμερης χριστιανικής περιόδου προς τιμήν των νεκρών, που φέρει την ονομασία «Allhallotide».

Ιστορία του Halloween

Οι καταβολές του Halloween προέρχονται από το φεστιβάλ του Samhain των Κελτών της αρχαίας Βρετανίας και Ιρλανδίας. Την ημέρα που αντιστοιχεί η 1η Νοεμβρίου στα σύγχρονα ημερολόγια, πιστεύεται ότι ξεκινούσε η νέα χρονιά. Η συγκεκριμένη ημερομηνία θεωρούνταν κι η αρχή της χειμερινής περιόδου, όπως τα κοπάδια επέστρεφαν στα βοσκοτόπια τους και ανανεώνονταν οι αγροτικές εκτάσεις.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Samhain, πιστεύεται ότι οι ψυχές όσων είχαν πεθάνει επέστρεφαν για να επισκεφτούν τα σπίτια τους, ενώ όσοι είχαν πεθάνει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ότι ταξίδευαν στον άλλο κόσμο.

Ορισμένες θεωρίες προχωρούν παραπέρα και υποδηλώνουν ότι το Samhain μπορεί να είχε εκχριστιανιστεί ως Ημέρα των Αγίων Πάντων, μαζί με την παραμονή του, από την πρώιμη Εκκλησία.

Τέλος, άλλοι ακαδημαϊκοί λένε ότι το Χάλοουϊν ξεκίνησε ανεξάρτητα ως χριστιανική γιορτή, ως η αγρυπνία της Ημέρας των Αγίων Πάντων.

Αν και για αιώνες ο εορτασμός του Χάλοουϊν ήταν περιορισμένος μόνο στην Ιρλανδία και τη Σκωτία, τον 19ο αιώνα Ιρλανδοί και Σκωτσέζοι μετανάστες μετέφεραν τον εορτασμό του Χάλοουϊν στην Βόρεια Αμερική, ενώ από τα τέλη του 20ού αιώνα και τις αρχές του 21ου αιώνα λόγω της αμερικανικής επιρροής ο εορτασμός του Χάλοουϊν έχει επεκταθεί και σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με τον αγγλοσαξωνικό κόσμο.

Δημοφιλείς δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του Χάλοουϊν περιλαμβάνουν το «κέρασμα ή φάρσα», τα πάρτυ μασκέ, το σκάλισμα κολοκυθών ή γογγυλιών σε jack-o’-lanterns (φαναράκια Τζακ), το άναμμα υπαιθρίων πυρών, φάρσες, επίσκεψη σε στοιχειωμένα αξιοθέατα, αφήγηση τρομακτικών ιστοριών και παρακολούθηση ταινιών τρόμου ή με θέμα το Χάλοουϊν.

Για κάποιους ανθρώπους, το Χάλοουϊν έχει θρησκευτική σημασία. Μεταξύ άλλων, κάποιοι συμμετέχουν σε λειτουργίες και ανάβουν κεριά στα μνήματα των συγγενών τους, αν και για άλλους, το Χάλοουϊν αποτελεί μια εορτή χωρίς θρησκευτικό περιεχόμενο.Κάποιοι Χριστιανοί απέχουν από την κατανάλωση κρέατος εκείνη την ημέρα, καθώς αποτελεί την παραμονή της Ημέρας των Αγίων Πάντων.

