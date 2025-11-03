Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι δηλώσεις της Βάσιας Αναστασίου, στελέχους του ΠΑΣΟΚ, σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Σε μία τηλεοπτική εμφάνισή της, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ζήτησε από τους συντρόφους της να σταματήσουν να γκρινιάζουν. «Είμαστε λίγο γκρινιάρηδες στο ΠΑΣΟΚ, θέλουμε το καλύτερο» είπε, για να προσθέσει αναφερόμενη στις δηλώσεις Γερουλάνου περί «κολλημένης βελόνας» στις δημοσκοπήσεις. «Θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα να γίνουν. Πάμε ενωμένοι στις κάλπες, έχουμε προγραμματάρα, έχουμε στελεχάρες…» είπε με έμφαση.

Σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή, η Βάσια Αναστασίου άφησε… αμήχανο το πάνελ. «Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» είπε, εννοώντας προφανώς «επιλαχούσα». Δήλωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια, «πρώτα ο Θεός», για να προσθέσει: «Είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα!», ξεσπώντας μόνη της σε γέλια. «Χαριτολογώντας το λέω», έσπευσε να προσθέσει.

Οι υπόλοιποι μάλλον… πάγωσαν, και ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, που ήταν παρών στο πάνελ, σχολίασε αμήχανα: «Χαριτολογώντας; Θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τώρα και θα τρελαίνεται…». «Και είναι και φίλος» απάντησε η Βάσια Αναστασίου.

