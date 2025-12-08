Αποκαλύφθηκε το μυστικό πίσω από τη μακροζωία της οικογένειας Melis, η οποία κατέχει το ρεκόρ της μακροβιότερης οικογένειας στον κόσμο. Τα μέλη της ακολουθούσαν καθημερινά την ίδια διατροφή, βασισμένη σε συγκεκριμένα και σταθερά υλικά, κάτι που φαίνεται ότι συνέβαλε σημαντικά στην υγεία και στη μεγάλη διάρκεια ζωής τους.

H σούπα της οικογένειας Melis

Η οικογένεια Melis, μπήκε στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες το 2012 ως η μακροβιότερη οικογένεια.

Συγκεκριμένα, το 2012 κατέρριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ μακροζωίας, κατακτώντας τον τίτλο της μεγαλύτερης συνολικής ηλικίας για εννέα εν ζωή αδέλφια.

Τα τρία αδέρφια και οι έξι αδερφές από την οικογένεια Melis είχαν συνολική ηλικία 818 ετών και 205 ημερών την 1η Ιουνίου του 2012.

Το αξιοσημείωτο στην περίπτωσή τους είναι ότι έτρωγαν το ίδιο μεσημεριανό κάθε μέρα. Ο Νταν Μπούετνερ εξήγησε ότι η οικογένεια ακολουθούσε μια διατροφή πλούσια σε φυτικά συστατικά και βιταμίνες: ψωμί με προζύμι και σούπα μινεστρόνε με τρία είδη φασολιών. «Πάντα περιλάμβανε ρεβίθια, φασόλια πίντο και λευκά φασόλια», είπε.

Η διαιτολόγος Samantha Cassetty επεσήμανε ότι οι άνθρωποι που ζουν πολλά χρόνια καταναλώνουν συστηματικά φασόλια. Η σούπα που παρασκευάζει η οικογένεια Μέλις περιλαμβάνει τρία είδη φασολιών και πολλά λαχανικά, υποστηρίζοντας έτσι την υγεία του εντέρου – έναν παράγοντα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να συμβάλει σε μια μακρύτερη και πιο υγιή ζωή. Η περίφημη σούπα της οικογένειας Melis είναι πολύ θρεπτική, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και μικροθρεπτικά συστατικά όπως φυλλικό οξύ, μαγνήσιο και βιταμίνη Β6.

H ιστορία τους έγινε ντοκιμαντέρ στο Netflix

Το 2023, τα αδέλφια Melis συμμετείχαν στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix “Live to 100: Secrets of the Blue Zones”.

Η εκπομπή παρακολουθούσε την επίσκεψη του Αμερικανού συγγραφέα Νταν Μπούτνερ στις πέντε περιοχές του κόσμου που θεωρούνται «μπλε ζώνες», στις οποίες περιλαμβάνεται και η Σαρδηνία στην Ιταλία, όπου ζούσε η οικογένεια Melis.

Στις Μπλε ζώνες οι άνθρωποι φέρονται να ζουν περισσότερο από τον μέσο όρο και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η Ικαρία.

Ο Μπούετνερ, ειδικός σε συμβουλές για να παρατείνετε τη ζωή σας με υγιεινούς τρόπους , έριξε φως στο γεύμα της οικογένειας Μέλις που έτρωγαν κάθε μέρα.

Η Κονσολάτα Μέλις, η οποία θεωρείται μία από τις μακροβιότερες γυναίκες στην περιοχή της Σαρδηνίας όπου ζούσε, πέθανε το 2015 σε ηλικία 108 ετών. Ήταν η μεγαλύτερη από εννέα αδέλφια. Η αδερφή της, η Κλοντίνα, πέθανε το 2016 σε ηλικία 103 ετών, η Μαρία σε ηλικία 100 ετών και ο Αντόνιο σε ηλικία 97 ετών.

iefimerida.gr