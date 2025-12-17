Ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε περπατώντας το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας από το βόρειο προς το νότιο τμήμα του είναι μια Βρετανίδα εξερευνήτρια.

Η πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο αποστολή της τηλεοπτικής παρουσιάστριας Άλις Μόρισον ολοκληρώθηκε στις 10:30 π.μ. ώρα Σαουδικής Αραβίας, την περασμένη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στο Νατζράν, στα σύνορα Σαουδικής Αραβίας – Υεμένης.

Συνοδευόμενη από τις καμήλες της, Τζούισι και Λούλου και υποστηριζόμενη από μια μικρή εξειδικευμένη ομάδα, η 62χρονη από το Εδιμβούργο κάλυψε συνολικά 2.195 χιλιόμετρα σε διάστημα 112 ημερών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Η αποστολή της ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2025. Η Άλις Μόρισον χώρισε την πεζοπορία σε δύο χειμερινές περιόδους. Η πλήρης διαδρομή ήταν πολύ μεγάλη για να διανυθεί σε μία μόνο περίοδο λόγω της υπερβολικής ζέστης και του μήνα του Ραμαζανιού.

Η Μόρισον είπε ότι η αποστολή ήταν πρόκληση ψυχική και σωματική.

Περπατούσε κατά μέσο όρο έναν ημιμαραθώνιο κάθε μέρα και διέσχισε έξι επαρχίες: Ταμπούκ, Μεδίνα, Μέκκα, Αλ Μπαχά, Ασίρ και Νατζράν. Η θερμοκρασία άγγιζε συχνά τους 39°C και πάνω, γεγονός που την ανάγκασε να κάνει νωρίτερα εκκινήσεις.

Η Μόρισον είναι έμπειρη εξερευνήτρια, συγγραφέας, ταξιδιωτική δημοσιογράφος και τηλεοπτική παρουσιάστρια. Έχει γράψει τέσσερα ταξιδιωτικά βιβλία και ετοιμάζει ένα ακόμη για αυτήν την αποστολή και θα γυρίσει μια ταινία.

«Το να κάνω κάθε βήμα από βορρά προς νότο ήταν μια προσωπική πρόκληση. Ο στόχος με ανάγκασε να συνεχίσω όταν ήμουν εξαντλημένη ή πονούσα ή απλώς είχα βαρεθεί. Το περπάτημα είναι ένας τρόπος να βλέπεις και να νιώθεις κάθε λεπτομέρεια της διαδρομής που διανύεις. Μια εξερεύνηση αλλά και ένας διαλογισμός» έγραψε στον λογαριασμό της στο Χ.

