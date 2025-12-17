Μία ιδέα για όσα θα παρακολουθήσει το κοινό στο επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε» έδωσε η Ελένη Κρίτα, αναφέροντας ότι οι τηλεθεατές θα δουν όλους τους συντελεστές και ορισμένες νέες προσθήκες στο σενάριο.

Το reunion της σειράς θα προβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου, με την ηθοποιό που συμμετείχε στο «Παρά Πέντε» να περιγράφει στην κάμερα του «Breakfast@Star» την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ότι το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει όλους όσοι συνέβαλαν στη σειρά, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Επίσης, για τη συνάντηση με τους συναδέλφους της στα γυρίσματα του νέου επεισοδίου η Ελένη Κρίτα δήλωσε ότι ήταν «σαν να μην πέρασε μία μέρα»: «Είναι ένα μεγάλο εορταστικό επεισόδιο, αφιέρωμα πιο πολύ. Θα δείτε και καινούρια πράγματα, θα δείτε και όλους τους συνεργάτες, μπρος και πίσω από τις κάμερες. Θα είναι μια μάζωξη που έχει και συγκίνηση και γέλιο και χαρά, όλα. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σαν να είμαστε χτες εκεί. Ήτανε πραγματικά σαν να μην είχαμε χαθεί ποτέ. Στην Ελλάδα ζούμε, με κάποιους έχουμε δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια».

protothema.gr