Η σειρά μυστηρίου «The Residence», που είναι διαθέσιμη στο Netflix, είναι ένα υπέροχα εκκεντρικό τηλεοπτικό φαινόμενο στο στυλ της Άγκαθα Κρίστι, το οποίο εμφυσά μια φρέσκια, κωμική πνοή στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου. Αυτή η σειρά, σε οκτώ επεισόδια, ανταλλάσσει την πολιτική σοβαρότητα με ένα τρελό, πνευματώδες αστυνομικό μυθιστόρημα που μοιάζει με έναν σατιρικό, γεμάτο ένταση «ξάδελφο» της ταινίας «Knives Out».

Η πλοκή ξεκινά με την ανακάλυψη του πτώματος του επικεφαλής των βοηθών Έι Μπι Γουίντερ κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου προς τιμήν του πρωθυπουργού της Αυστραλίας. Εδώ μπαίνει στη σκηνή η Κορντίλια Καπ, την οποία υποδύεται η υπέροχη και ασυναγώνιστη Ούζο Αντούμπα. Η Καπ είναι μια λαμπρή, σαρκαστική και ξεκαρδιστική ντετέκτιβ, η οποία ισορροπεί τις ιδιοφυείς ικανότητές της με ένα πάθος για τα πτηνά που αγγίζει τα όρια της εμμονής. Η μαγνητική ερμηνεία της Αντούμπα στηρίζει ένα τεράστιο, ιδιόμορφο καστ — από έναν διαρκώς μεθυσμένο μπάτλερ έως έναν δυσαρεστημένο ζαχαροπλάστη— ενώ ταυτόχρονα περιηγείται στις εντάσεις «πάνω-κάτω» της προεδρικής έπαυλης.

Από τεχνικής άποψης, η σειρά είναι μια περιπέτεια που χρησιμοποιεί μια έξυπνη δομή αναδρομών στο παρελθόν. Η έρευνα πλαισιώνεται από μια χαοτική ακρόαση στο Κογκρέσο, η οποία συμβάλλει στην απομυθοποίηση των παραπληροφοριών που περιβάλλουν την υπόθεση. Η σκηνοθεσία τείνει προς το παράλογο με καρτουνίστικες εικόνες και έντονο ρυθμό, εξασφαλίζοντας ότι το παζλ παραμένει συναρπαστικό και δεν γίνεται εξουθενωτικό. Στα highlights περιλαμβάνονται μια απολαυστική εμφάνιση της Κάιλι Μινόγκ και οι ξεκαρδιστικές διαμάχες μεταξύ του οικιακού προσωπικού και των «τύπων» της Μυστικής Υπηρεσίας.

Αν και η πλοκή εξερευνά τους περίπλοκους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ο ένας τον άλλον για να κρύψουν τα μυστικά τους, δεν χάνει ποτέ εκείνη τη μεταδοτική αίσθηση χαράς. Πρόκειται για μια συναρπαστική απόδραση από την καθημερινότητα που καταφέρνει να είναι εντελώς «τρελή» χωρίς να χάνει ποτέ την ουσία της, κρατώντας σε σε αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Τελικά; Δείτε την! Πρόκειται για μια υπέροχη σειρά διάρκειας οκτώ ωρών που αποδεικνύει ότι ένας φόνος στον Λευκό Οίκο μπορεί πράγματι να είναι μια ευχάριστη εμπειρία…

Ελεύθερα, 22.03.2026